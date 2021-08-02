Teknoloji Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur Help Turkey etiketini influencerlar başlattı botlar yaydı
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Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: Help Turkey etiketini influencer'lar başlattı botlar yaydı

Güney Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarına dair söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Facebook, Twitter ve Instagram'da 'HelpTurkey' paylaşımlarıyla provokasyon yapılıyor. Konuyla alakalı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, bu tarz paylaşımların amacının Türkiye'yi siyasi olarak aciz gösterip turizm sektörünü baltalamak olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: Help Turkey etiketini influencerlar başlattı botlar yaydı
Global Call

Güney Ege ve Akdeniz'deki yangınlarla mücadele devam ederken, bir yandan da sosyal medyadaki provokasyonlara karşı çeşitli düzenlemeler yapılıyor.

Canlıların hayatını kaybetmesi ve ormanlık alanların hasar görmesiyle birlikte birkaç gün önce başlatılan 'HelpTurkey' hashtag'i büyük ilgi görüyor. Global Call şeklinde acil küresel çağrı olarak yapılan paylaşımlar yüzlerce farklı bot hesap tarafından yönetiliyor. Daha da önemlisi yapılanmaya destek veren hesapların büyük bir kısmının FETÖ bağlantısı olduğu da belirtiliyor.

HelpTurkey hashtag'i ile şu ana kadar Twitter'da 2,5 milyonu aşkın paylaşım yapılmış durumda.
HelpTurkey hashtag'i ile şu ana kadar Twitter'da 2,5 milyonu aşkın paylaşım yapılmış durumda.

Hazırlanan özel görsellerin kimler tarafından servis edildiği tam olarak bilinmiyor. Ancak dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerin bu paylaşımlara destek veriyor olması dezenformasyon ve provokasyon konusundaki söylentileri alevlendiriyor.

Dünya genelinde #HelpTurkey paylaşımlarının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri. Ayrıca ilk 5 sırada Birleşik Krallık, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.

Sosyal medyada yürütülen bu provokasyon süreciyle alakalı Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Cesur, öncelikle #HelpTurkey etiketinin yüksek takipçili hesaplar tarafından başlatıldığını; Instagram'da bu paylaşımların 1 saat içinde 30 bine ulaştığını ve Twitter'da ise ilk yarım saatte 600 bini aşkın paylaşım yapıldığını ifade ediyor.

Sahte hesapların etkin şekilde kullanıldığını özellikle belirten İsmail Cesur, masum bir kampanyaya destek olduğunu sanan insanlar olduğunu da ifade ediyor. Ama aslında bu görsel ve paylaşımlarla asıl hedef Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek ve turizm sektörünü baltalamak.

Dolayısıyla #HelpTurkey paylaşımları konusunda hassas olup bilinçli davranmak gerekiyor.

Bot hesaplar sosyal medya gündemindeki HelpTurkey hashtag'i ile paylaşım yapıyor
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Bot hesaplar sosyal medya gündemindeki HelpTurkey hashtag'i ile paylaşım yapıyor

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