Yerli ve milli elektrikli ekskavatör: Hicon 7W

Dün Cumhurbaşkanı'nın kullandığı Hidromek marka ekskavatör elektrikli motoru ve akıllı koruyucu sistemi ile dikkat çekiyor.

Tanıtımı yapılan ekskavatör tamamen Türk firması Hidromek tarafından üretilirken motoru da elektirkli. Ekskavatör’ün en önemli özelliği ise muadillerinde bulunmayan ‘Güvenli Çevre Sistemi’ ile sürücüleri tehlikeden koruyan bir yazılıma sahip olması.

Aracı, Cumhurbaşkanı kullandı.

Çevreyi tarıyan sistem tehlikeye karşı uyarı veriyor

Türkiye’nin otomobil markası TOGG piyasaya girmeye hazırlanırken Türk firması Hidromek tamamen yerli şehir ekskavatörü üretti. Adı Hijon 7W olan ekskavatör yüzde 100 elektrikli motor üzerinden çalışıyor bu da ürünü çevreci bir model haline getiriyor.

Ürün çalışırken neredeyse hiç ses çıkarmadan hareket etme kabiliyetine sahipken dünya pazarındaki en büyük avantajı da güvenlik sistemi.

Hicon 7w

Hicon 7W’de bulunan ‘Güvenli Çevre Sistemi’ sayesinde ekskavatör çalışırken hareket eden nesnelere karşı duyarlı hale geliyor. Çevresinden araç veya insan geçtiği sistem uyarı veriyor. Makinanın arkasındaki bilgi panelinde yer alan bu sistem aynı zamanda ani frenlemede, kötü hava koşullarında veya yaya geçitlerinde de sürücüyü uyarıyor.

TEKNOLOJİ Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK desteği ile üretilen yerli ve elektrikli ekskavatörü kullandı

Hızlı sarj ile 30 dakikada sarj oluyor

Hicon 7W hızlı sarj ile 30 dakikada sarj olurken araç şarj istasyonlarında bu süre 3 saat. Sarja uygun prizle araç evde dahi şarj edilebiliyor.

Aracın batarya kapasitesi 71.4 kWh iken çalışma voltajı 650 V. Neredeyse 8 tona kadar ağırlık kapasitesi bulunurken saatte yaptığı hız ise 30 km’yi buluyor.

Hicon 7w'nin iç dizaynı



3 farklı pozisyonda sürüş deneyimi yaşamanıza olanak sağlayan aracın direksiyonu da elektrikli.

Güneş pilleri ile uyku modunda da çalışıyor

Hidromek’in geliştirdiği elektrikli ekskavatör Hicon 7W’nin çevreci özellikleriden biri de yenilenebilir enerji modeli olan güneş pillerine sahip olması.

Güneş pilleri ile uyku modunda dahi çalışıyor.

Bu makinanın uyku modundayken dahi akıllı ekranının çalışmasına olanak sağlarken saat, hava durumu, tarih gibi bilgilere her an ulaşmanıza imkan tanıyor.