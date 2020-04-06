Teknoloji Davetiye olmadan da üye olunabilecek
İNTERNET

Davetiye olmadan da üye olunabilecek

Türkiye’nin webmaster platformlarından biri olan R10.net, #evdekal projesi kapsamında evlerinden iş yapmak isteyen herkese kapılarını açtı.

Haber Merkezi İHA
Site herkesin kullanımına açıldı.
Site herkesin kullanımına açıldı.


Türkiye’de faaliyet gösteren forum sitelerinden R10.net, yıllardır davetiyesiz üyelik kabul etmiyordu. Site korona virüs nedeniyle evlerden çıkılmayan şu günlerde davetiyesiz üyeliği kısa süreliğine aktif hale getirdiğini duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan R10.net Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Çetin, #EvdeKal projesine destek olabilmek için insanların internet tabanlı işlerde evlerinden çalışarak ekonomilerine katkı sağlayabilmesini amaçladıklarını dile getirdi.
Üyelik için neler gerekiyor?


Çetin, üye olunabilmesi için neler yapılması gerektiğine dair de, “10 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olan davetiyesiz üyelikten yararlanmak isteyenlerin T.C. kimlik kontrol, mail onay, günün tarihi yazılı bir kağıtla birlikte selfie çekerek fotoğrafı yüklemek, SMS onay ile birlikte 4 doğrulama sonrasında hesabınız aktif edilecek olmak üzere toplamda 4 faktörden oluşan bu güvenlik sürecini tamamlaması gerekiyor. Özellikle T.C. kimlik kontrolü gerçekleştirileceği için yanlış bilgilerle foruma kayıt olmak isteyenler engellendi. Bu dolandırıcılıkların önüne geçmek için önemli bir faktör” dedi.

Site kilidi kaldırdı. Davetiyeye gerek kalmadan üye olunabilecek.


Üyelik işlemi nasıl yapılır?

Çetin, üyelik işlemlerinin nasıl yapıldığını ise adım adım şöyle sıraladı:
"1. Üyelik formunu doğru bilgilerle tamamlayın.
2. Boş bir kâğıda en üste R10.net yazıp altına üye olmak istediğiniz günün tarihini yazın. Bu kağıtla birlikte yüzünüzün net gözükeceği şekilde çektiğiniz özçekim ( selfie ) görüntüsünü yükleyerek kayıt işlemini tamamlayın.
3. Aktivasyon için gelecek olan mailde yazan aktivasyon linkine tıklayın.
4. Moderatörler tarafından manuel kontrol sonrası verilecek onaylama, yeniden resim isteme talebi ya da üyelik kabul edilmeme durumu size gün içerisinde tekrar mail olarak gelecektir.
5. Mail olumlu olarak gelir ve üyeliğiniz onaylanırsa R10.Net’e email ve belirlediğiniz şifre ile giriş yapın. Sonrasında karşınıza SMS onay ekranı çıkacak telefon numaranızı doğru girdiğinizden emin olduktan sonra SMS doğrulama işlemini yapmalısınız. SMS doğrulama işlemini yapmadan hiçbir sayfaya giriş izniniz bulunmaz."
R10.net yönetimi, 1., 2. ve 3. şıkları sorunsuz yerine getiren herkesin üyelik talebinin onaylanacağını açıkladı.

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