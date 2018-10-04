Delik uzay aracı Dünya'ya indi

Rus Kozmonot Oleg Artemyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotları Drew Feustel ve Ricky Arnold'un içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-08 Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel araştırmalar yürüttü.
Rus ordusu ve arama kurtarma ekiplerinin hazırda beklediği iniş sırasında kapsül Kazakistan'a paraşütle iniş gerçekleştirdi. Kazakistan'da Zhezkazgan kentinin 146 kilometre güneydoğusuna iniş yapan kozmonotlar sağlık taramasından geçirildi. İniş sırasında kozmonotlar inişlerini kamerayla kaydetti. Rusya federal uzay ajansı ise iniş sırasında canlı yayınlarla dünya kamuoyunu bilgilendirdi.
- Oksijen sızıntısı alarmı verilmişti
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) Rus uzay kapsülünde oluşan 2 milimetrelik bir delik oksijen sızıntısına yol açmıştı. Bir astronot, oksijenin uzaya sızmasını engellemek için önce deliği parmağıyla kapadı, sonra bant ve dolgu malzemesi kullanarak burayı tıkamıştı.
Rusya Devlet Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada, uzay istasyonu görevlilerinin sağlığının iyi olduğu ifade edildi. 56. Keşif Görevi kapsamında çalışan üçlü 197 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunuyordu.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda halen Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst, NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev bulunuyor.
NASA'dan Nick Hague ve Roscosmos Alexey Ovçinin onlara katılmak için 11 Ekim'de Dünya'dan yola çıkacak.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Avrupa Uzay Ajansı ESA, Kanada Uzay Ajansı CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.