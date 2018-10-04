Delik uzay aracı Dünya'ya indi Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan iki NASA astronotu ve bir Rus kozmonotu Dünya’ya taşıyan Soyuz uzay kapsülü, üç saatlik bir yolculuk sonrası başarılı bir şekilde iniş yaptı. Kapsülde bir delik olmasıyla gündeme gelen uzay aracındaki personel 197 gün sonra Kazakistan’a iniş yaparak Dünya’ya geri geldi.

Haber Merkezi 04 Ekim 2018, 17:25 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, 18:17 Reuters Yeni Şafak