Dijital dünyada kişisel verileri korumanın 10 yolu

En temel ifadeyle bir kişiyi belirlemek için kullanılabilen herhangi bir veri, kişisel veri kapsamına giriyor.

Hacker tarafından elde edildiği takdirde birçok maddi ve manevi hasara yol açabilecek olan kişisel veriler konusunda bireylerin dijital dünyada gerekli koruma adımlarını uygulamadığına dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal’a göre, kişisel verilerin korunması adına bireylerin günlük yaşantılarında ve sosyal medyada uygulaması gereken önemli noktalar bulunuyor.

1. Parolalarınızı düzenli olarak değiştirin. Çok basit bir güvenlik önerisi olsa da değeri paha biçilemez olan kişisel verilerin korunması adına en önemli adımlardan birini oluşturuyor. Özellikle de online bankacılık hizmetlerinde ve sosyal medya hesaplarında kişilerin en çok zarar gördüğü noktayı da sürekli kullandıkları basit şifreler oluşturuyor. Buna karşı alınabilecek en önemli ve basit yöntem şifrelerinizi düzenli olarak değiştirmek görünüyor.

FOTOĞRAF 14 Herhalde ofis çalışanları hiç bu kadar uzun süre uzaktan çalışmamıştı. Bu dönemde şef ve ekip liderleri, çalışanları evlerinde de motive ve üretken tutmaya çalışıyor. Peki işyerine dönüşen evlerdeki en büyük zorluk nedir? Siber güvenlik kuruluşu ESET, geçen yıl yapılan ama tam da bu günlere ışık tutan bir araştırmaya dikkat çekiyor. Araştırma, sosyal medya içeriği konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Buffer tarafından, uzaktan çalışmanın fayda ve zorlukları üzerine hazırlanmış. ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe’in paylaştığı araştırmaya 2 bin 500 uzaktan çalışan katılmış. Katılımcıların yüzde 22’sine göre en büyük zorluk, mesai süresi bitse de işin sona ermemesi. Yani işten sonra bilgisayarı kapatamama sorunu. Listedeki iki numara, yüzde 19 oranında yalnızlık duygusu iken onu yakından takip eden üçüncü konu olarak ise yüzde 17 ile işbirliği yapmanın zorluğuna işaret edilmiş. Dördüncü büyük zorluk olarak da yüzde 10’luk oranla, evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar gösterilmiş. Bu arada araştırma, uzaktan çalışmayı da geçici bir trend olarak değil, kalıcı bir unsur olarak tanımlamış. Katılımcıların yüzde 99’u bu şekilde çalışmayı sürdürmek istediklerini belirtmiş. Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu: Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu: •Normal iş günü takvimi mümkün olduğunca korunmalı; eğer iş normalde sabah 8-10 arasında başlıyorsa ve öğle yemeği 12-14 arasında bir yerdeyse, bu programı sürdürmeye çalışın. Rutinler iyi. •Normal koşullarda, öğle yemeğinde 30 dakika dışarı çıkıyorum. “Dışarı” demek artık “evden çık” demek. Markete gidiyorum, kahve içiyorum ya da birkaç blok sokaklarda turluyorum. Elbette, geçerli tecrit kurallarına göre. Bana güvenin, söz konusu bu ara, öğleden sonra üretkenliğini artıracak. •Normal e-posta sisteminin dışında tek bir iletişim platformunda kalıyorum ve öylesini tavsiye ediyorum. Örneğin Slack, Zoom, Skype veya mevcut diğer birçok iletişim veya sohbet platformlarından biri. •İletişimin belirlenen platform üzerinden akmasını sağlayın, katılmayan meslektaşlarınızı izleyin ve onlara ulaşın. •Deneyimli uzak çalışan olan bazı personeliniz varsa, yeni duruma zorlananlar açısından danışman olarak kullanın. •Ofiste gerçekleşen sosyal etkileşim tartışmalarının normal şekilde devam edebilmesi için isteğe bağlı olarak ekibinizle sanal öğle yemeği oluşturun. Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor Karantina günlerinde evden çalışmanın bir numaralı zorluğu nedir? Yapılan bir araştırmaya göre en büyük zorluk, mesai saatinden sonra da bilgisayarın çalışmaya devam etmesi. BiP'te paylaş

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2. Sosyal medya hesap ayarlarınızı kontrol edin. Sosyal medya hesaplarınızı gizli tutmanız önem arz ediyor. Özellikle neyi ve kiminle paylaştığınızı netleştirmek için gizlilik ayarlarınızı gözden geçirdiğinizden emin olun. Hackerler, sizinle ilgili gizli verilere kolayca erişebilir ve bunları, sahte online hesaplar oluşturmak veya kimlik avı saldırısı gerçekleştirmek için kullanabilir. Özel verilerinizi paylaşmayın, iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın ve sosyal medya profil sayfanızda erişime sağladığınız bilgileri en aza indirin.

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3. Herkese açık Wi-Fi hizmetlerini dikkatli kullanın. Siber suçlular için verilerinizi çalmak adına sahte, ücretsiz Wi-Fi ağları kurmak çok kolaydır. Kablosuz ağ ayrıntılarını her zaman hizmeti aldığınız yerden doğrulayın. Böyle durumlarda VPN kullanarak kendinizi daha da koruma altına alabileceğinizi unutmayın.

4. Basit güvenlik soruları kullanmayın. Özellikle şifrelerin unutulması durumunda kullanıcıya bilgi verilmesi veya şifresini yeniden sıfırlaması için kullanılan bu yöntem için basit sorular ve cevaplar kullanmayın.

5. IP adresinizi gizleyin. IP adresiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerdir. Bu nedenle, online trafiğinizi hedefe ulaşmadan önce güvenli sunucular üzerinden yeniden yönlendirmek adına bir VPN üzerinden gerçekleştirebileceğinizi unutmayın.

FOTOĞRAF 11 Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Nisan ayının siyaset gündemi belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasakları ve 23 Nisan kutlamaları ay boyunca en çok konuşulan konular oldu. Süleyman Soylu’nun istifa haberi medyada büyük yankı uyandırırken, şehir hastanesinin açılışı da ay boyunca gündemde yer aldı. İşte medya raporunun ayrıntıları: Türkiye aldığı yoğun Koronavirüs önlemleri arasına sokağa çıkma yasağını da ekledi. Önce 65 yaş üzeri daha sonra 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağından sonra, İçişleri Bakanlığı belirlenen günlerde tüm yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı ilan etti. 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı, kapsayan kısıtlama 11 - 12, 18 - 19, 23 – 24 – 25 - 26 Nisan tarihlerinde uygulandı. Öncesi ve sonrasında da birçok polemiğe sebep olan sokağa çıkma yasağı ay boyunca 239 bin 804 habere yansıyarak Nisan ayının en çok konuşulan siyasi konusu oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, TBMM’nin açılışının 100. yıldönümünü “Evde kal” çağrısına da uyarak coşkuyla kutladı. Bu yılki kutlamalar, izolasyon ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek evlerden yapılırken, çocuklarıyla günlerini Hayat Eve Sığar diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evinde kutladı. Sosyal medyada 100YıllıkEgemenlik etiketi altında Türkiye'nin dört bir yanından onlarca çocuğun bayram hazırlıkları paylaşıldı. Evlerini bayraklar ve resimlerle süsleyen çocukların 23 Nisan'a özel şiirler ve şarkılar söylediği videolar sosyal medyayı süsledi. Gün boyu süren etkinliklerin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı ile saat 21.00’de ellerinde bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar bayram coşkusunu hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyleyerek yaşadı. Türkiye’nin dört bir yanında evlerinde kutlanan 23 Nisan ay boyunca 114 bin 902 habere konu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geç saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan kaos tartışmaları da beraberinde getirdi. Geç saatte alınan kararın ardından vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için sokaklara akın etti. 2 saat süren bir kaosun yaşanmasına neden olan kararın uygulanış biçimine ise tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir dedi. Soylu, Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Bakan Soylu'nun istifasına yöneltilen ilgi yoğun oldu. İstifayla ilgili 7 ayrı başlık açıldı ve çok sayıda kullanıcı Soylu'yu istifadan vazgeçirmek için destek mesajı yazdı. Bunlar arasında ünlü isimler de yer aldı. İletişim Başkanlığı ise istifanın kabul edilmediğini açıkladı. Ay boyunca 42 bin 645 habere yansıyan Süleyman Soylu, Nisan ayında en çok konuşulan siyasi isimlerinden oldu. Aylardır gündemde yer edinen şehir hastanelerinden, 789 bin metrekare arsa ve bir milyon metrekare toplam inşaat alanına kurulacak olan, 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı. Türkiye’nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı olarak lanse edilen hastane koronavirüs pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı vantilatörlerle donatılan A ve D blokları ile hizmete girdi. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi, Nisan ayı boyunca toplam 11 bin 989 haberde yer aldı. Nisan ayında 239 bin 804 habere konu olarak en çok konuştuğumuz olay oldu Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Nisan ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, ay boyunca en çok tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağını konuştu. Süleyman Soylu'nun şok yaratan istifası ve yeni açılan Başakşehir Şehir Hastanesi de ayın en çok ilgi gösterilen konuları arasında yer aldı. BiP'te paylaş

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6. Cihazınızı dikkatlice seçin. Herhangi bir tür özel hesaba giriş yaparken, kendi cihazınızı kullandığınızdan emin olun. Banka hesaplarına veya sosyal medyaya erişmek için genel erişimli bilgisayarları kullanmayın. Giriş bilgilerinizi veya kişisel verilerinizi çalabilecek kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilen genel kullanıma açık cihazlara dikkat edin.

7. Adresinde yalnızca HTTPS bulunan web sitelerini kullanın. Online alışveriş, genellikle kişisel verilerin web siteleriyle paylaşılmasıyla gerçekleşiyor. HTTP bağlantılar üzerinden gönderilen verilerin şifrelenmediğini ve bu yüzden online alışveriş yaptığınız sitede HTTPS yoksa hackerlerin verilerinizi çalabileceğini unutmayın.

8. Oturumu kapatın. Web'deki herhangi bir hesaba eriştiğinizde, işinizi bitirdiğinizde oturumu kapatmayı unutmayın. Kendi ağınıza sahip olmayan bir kablosuz ağ kullanıyorsanız, yaptığınız işi bitirdikten sonra cihazınızda "Bu ağı unut" seçeneğini seçin.

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9. Kimlik avı dolandırıcılıklarına dikkat edin. Bu günlerde kimlik avı girişimleri genellikle güvenilir bir markadan ya da bankadan gelmiş gibi görünüyor. Yazım hatalarına, gereksiz eklere, garip selamlara, bulanık logolara, size aşina olmayan ve fark edilir derecede belirsiz içeriklere dikkat edin. En önemlisi, herhangi bir bağlantıyı veya düğmeyi tıklamadan önce URL'leri ön izleyin.

10. Güvenlik çözümüne sahip olun ve kullanın. Virüsten koruma yazılımınızın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Bu, casus yazılım, truva atı, virüs ve diğer kötü amaçlı programların cihazınıza başarıyla saldırmasını önlemenize yardımcı olurken sizin de kişisel verilerinizi koruma altında tutar.

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