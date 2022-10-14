Dünya tarihinde bir ilk: Uzayda keşfedildi

Güneş sistemimizin ötesindeki ayrı yıldızların yörüngesinde dönen aşırı sıcak gaz kütleleri olarak bilinen WASP-76b ve WASP-121b adlı iki ötegezegen'de gökbilimciler, atmosferde yüksek irtifalarda baryumu tespit edildi.

Avrupa Güney Gözlemevi'nin Büyük Teleskobu ile yapılan gözlemde keşfedilen Baryum, bir ötegezegen atmosferinde şimdiye kadar keşfedilen en ağır element olarak kayıtlara geçti.

Porto Üniversitesi ve Portekiz'deki Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nde doktora öğrencisi olan baş çalışma yazarı Tomás Azevedo Silva yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Şaşırtıcı ve mantıksız olan kısım şu: Bu gezegenlerin atmosferinin üst katmanlarında neden bu kadar ağır bir element var?

REKLAM

Bir bakıma bu tesadüfi bir keşif başka elementler arıyorduki Baryum beklemiyorduk. Daha önce herhangi bir ötegezegende hiç görülmediği için bunun gerçekten gezegenden geldiğini çok defa kontrol etmek zorunda kaldık.

Ötegezegenin üst atmosferinde demirden iki kat daha ağır Baryum'un tespit edilmesi diğer araştırmacıları da şaşırttı,

Porto Üniversitesi ve Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü araştırmacısı Olivier Demangeon, "Gezegenlerin yüksek yerçekimi göz önüne alındığında, Baryum gibi ağır elementlerin atmosferin alt katmanlarına hızla düşmesini beklerdik" dedi.

Atmosferde bulunan Baryum'un yeni bir keşif için büyük bir fırsat olduğunu belirten araştırmacılar bu büyük gaz yığınlarının sanıldığından daha sıra dışı özelliklere sahip olabileceklerini söylediler.

REKLAM

TEKNOLOJİ Avrupa Uzay Ajansı: Türkiye'nin uzay çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz