Dünyanın en küçüğü: Sivas'ta titanyumdan üretildi



Sivas’ta yaklaşık 50 yıldır otomotiv yan sanayiine parça üretimi yapan bir firma, 6 yıl önce yerli ve milli üretim sloganıyla sağlık sektöründe de çalışmalar yapmaya başladı. Ameliyatlarda kullanılan tümör grubu, ortopedi grubu ve beyin cerrahi grubu ürünlerini envanterinde bulunduran firma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle 6 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından titanyumdan diş implantı üretimine de başladı. İşlenmesi oldukça zor olan titanyumun özel bir varyantından yapılan implant, sağlamlığıyla dikkat çekiyor.

Dünyaca ünlü markalar ile yarışabilecek nitelikte olan yerli ve milli diş implantı için 7 farklı özelliği içeren patent başvurusu yapıldı. İmplant; yekpare olmaması, iç bağlantı yapısına sahip 2.7 mm çapı ve nanotüp ihtiva eden özel yüzeyi ile benzerlerinden farklılık gösteriyor. Yerli üretim implant, en az maliyetle vatandaşların kullanımına sunularak yurt dışından gelen ürünlerin de yerini alacak. 30 farklı ülkeye otomobil parçaları ihraç eden firma, şimdiden yurt dışı distribütörlük ve işbirliği anlaşmalarına da Almanya ile başladı.

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Bu çapta ve yekpare olmayan başka bir implant yok



Kullanılan materyalin işlenmesinin çok zor, mukavemet seviyesinin çok yüksek ve esneklik kabiliyeti olan bir malzeme olduğunu dile getiren Görler, “Bu işlenmesi zor ve ileri teknoloji gerektiren, maliyeti çok yüksek bir ürün. Şu anda biz dünyanın internal heks yapısına sahip en ince implantını ürettik. Yani bugün 2.7 mm’lik çapa sahip konik ve heks bağlantısını bir arada bulunduran başka bir implant yok.

Daha küçüğü yok.

Kullandığımız materyalin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi de budur. Bununla ilgili çalışmalarımızda zaten devam ediyor. Bundan sonraki hedefimiz de yine aynı bağlantıya sahip 2.5 mm’lik bir çapa sahip implant üreterek kendi rekorumuzu egale etmek olacak.

Bu özellikler ince kemikli hastaların ileri cerrahi işlemlere gerek kalmadan implant yaptırabilmelerini sağlayacak. Hastalarımızın ve hekimlerimizin sıklıkla karşılaştığı implant boyun ve vida kırıklarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Özellikle bizim amacımız, ülkemize yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve yurt dışı kökenli misafirlerimizin geldikleri yerlerdeki markaların yapılıp yapılmadığını sorduklarında güvenle kullanabilecekleri bir ürünümüz olduğunu belirtmektir.