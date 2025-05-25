Durgun satışlara incelik ayarı

Küresel enflasyon, tüketici tasarruf eğilimi ve kullanıcı heyecanının azalması nedeniyle cep telefonu pazarındaki satışlar, yılın ilk 3 ayında yatay seyretti. Sürekli yeni modellerle canlı tutulmaya çalışılan akıllı telefon piyasasına geçen yıl yapay zekâ yenilikleri damga vurmuştu.

Küresel araştırma şirketi Canalys’ın verilerine göre bu heyecan kısa sürmüşe benziyor. Zira, 2025’in ilk çeyreğinde 296,9 milyonluk telefon sevkiyatı gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemiyle benzer bir oranı ifade etti.





SAMSUNG YİNE ZİRVEDE

Samsung’un 60,5 milyonluk satışla küreseldeki payını yüzde 20 ile korudu. Ardından 55 milyon adetle gelen Apple’ın payı ise yüzde 18 civarında oldu. Xiaomi ise 42 milyonluk rakamlar üçüncü sırada yer aldı. Vivo satışları 22,9 Oppo ise 22,7 milyon adet rakamlarına ulaştı. Teknoloji devleri ise tüketici heyecanını canlı tutabilmek için yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor.





TASARIMDA MİNİMALİST DÖNEM

Örneğin, Samsung amiral serisi olan S serisini genişletiyor. Galaxy S serisinin yeni üyesi S25 Edge; güçlü performansa, profesyonel düzeyde kameraya ve Galaxy AI özelliklerine sahip.

Galaxy S25 Edge, daha kompakt ve kullanışlı bir deneyim sunuyor. 5,8 mm inceliğindeki gövdesiyle Galaxy S25 Edge, dikkat çekiyor. Sadece 163 gram ağırlığıyla tasarım ve işlevselliği bir araya getiren küçük çerçeve, ince akıllı telefonu bir üst seviyeye taşıyor.





DAYANIKLILIK ÖNE ÇIKIYOR

TECNO, yakında piyasaya çıkacak SPARK 40 serisinde MediaTek’in en yeni Helio G200 çip setine yer veren ilk şirket olacak. Yeni işlemci, ilk olarak premium model SPARK 40 Pro+’ta kullanılacak. Cihaz süper ince tasarımıyla da dikkat çekiyor. Xiaomi, Redmi Note 14S, 200 MP yüksek çözünürlüklü ana kamerasıyla, gün ışığında veya düşük ışıkta her detayı net şekilde yakalamayı mümkün kılıyor. 5000 mAh kapasiteli pili ve 67 W hızlı şarj desteğiyle Redmi Note 14S, sadece 30 dakikalık şarjla uzun saatler kullanım imkânı sunuyor. Android 14 sürümü ile güncellenen Casper VIA X40, geliştirilmiş bir arayüz, gelişmiş batarya yönetimi, yüksek oyun performansı ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunarak kullanıcılarına daha güçlü ve yenilikçi bir deneyim sağlıyor.



