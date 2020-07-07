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Teknoloji E-Bebekin sitesine siber saldırı gerçekleşti
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e-bebek hackendi

E-Bebek'in sitesine siber saldırı gerçekleşti

Türkiye'nin en büyük online anne, bebek alışveriş platformu olan e-bebek dün siber saldırıya uğradı. Kullanıcıların bilgilerinin de olduğu içeriğin hackerların ele geçirildiği iddia ediliyor. Bir başka iddia ise hackerların bilgileri geri vermek için 300 bitcoin istediği yönünde. 300 bitcoin yaklaşık olarak 20 milyon TL'ye tekabül ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
E-bebek hacklendi.
E-bebek hacklendi.

Birçok ailenin kullandığı e-bebek hacklendi. Bebek alışverişi konusunda ailelerin en çok tercih ettiği sitelerin başında gelen e-bebek dün uluslarası bir siber saldırıya maruz kaldı. Site saldırıdan sonra bugün ana sayfasından konuyla ilgili şu mesajı paylaştı:

  • "5 Temmuz 2020 Pazar günü sabah 03:19 itibariyle ebebek.com web sitesi ve ebebek mobil uygulaması erişiminde yaşanan problemleri ve yaşanan süreci herzamanki açıklığımızla kamuoyuna arz ederiz. Söz konusu erişim aksaklıkları, sistemlerimizin size hizmet vermesini engellemesi amaçlı dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği uluslararası bir siber saldırı ile ilgilidir. Üzüntü ile belirtmek isteriz ki bu servis engelleme girişimi bu kez "ebebek" markasına yönelik yapılmıştır.”

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Sitenin ana sayfasında bu mesaj çıkıyor.

Hackerlar 20 milyon lira talep etti

İnternette dolaşan iddialara göre e-bebek'in datalarını çalan hacker grubu bilgileri geri vermek için 300 bitcoin talep etti. Bu rakamın TL karşılığı ise 20 milyon lira. Birçok site hacklenme olaylarına karşı back-up sistemine geri dönerken e-bebek'in hala ana sayfasını güncellememesi şüphe uyandırıyor.

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