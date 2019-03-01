Teknoloji Edirneden Karsa TEKNOFEST çağrısı
BİLİM

Edirne’den Kars’a TEKNOFEST çağrısı

TEKNOFEST’i düzenleyen T3 Vakfı’nın başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter’dan paylaştığı bir video ile festivale katılım çağrısı yaptı. Bayraktar’ın başlattığı tweet zincirine bakanlar da destek verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Medya’nın basın sponsoru olduğu TEKNOFEST 2019’a bu yıl bir milyon ziyaretçi gelmesi bekleniyor.
Albayrak Medya’nın basın sponsoru olduğu TEKNOFEST 2019’a bu yıl bir milyon ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 bin kişinin katıldığı TEKNOFEST, bu yıl 11-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek. Dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan ve Albayrak Medya’nın basın sponsoru olduğu TEKNOFEST 2019’a bu yıl bir milyon ziyaretçi gelmesi bekleniyor. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2019’a katılım çağrısı içeren bir video paylaşarak kampanya başlattı. Bayraktar’ın başlattığı tweet zincirine bakanlar da destek verdi.

İLK ÇAĞRI HAKKARİ’DEN

  • T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TEKNOFEST 2019’a katılım çağrısı yaparak Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yer aldığı bir video paylaştı. Bayraktar paylaşımında “Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST’te. Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Öyle değil mi?” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER DE DESTEK VERDİ

Selçuk Bayraktar’ın başlattığı tweet zincirine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldı. Bakanlar da çeşitli şehirlerdeki öğrenciler tarafından çekilen videolarla destek verdi.

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