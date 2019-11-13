Teknoloji Elektrikli araçların kalbi İstanbulda atacak Tesla, BMW ve Renault ziyaretçilerini bekliyor
OTOMOBİL

Elektrikli araçların kalbi İstanbul’da atacak

Elektrikli araçların kalbi İstanbul’da atacak: Tesla, BMW ve Renault ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye özellikle son dönemlerde attığı adımlarla elektrikli araçların kullanımının artması noktasında izlenebilecek yol haritasına dair önemli çalışmalar yapıyor. Avrupa'nın en büyük elektro mobilite derneğinin ülkemizdeki kolu olan AVERE Türkiye de 15-16 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği organizasyonla sürece çok değerli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Tesla'nın elektrik otomobili
Fotoğraf: Arşiv / Tesla'nın elektrik otomobili

Elektrikli araç kullanımında maalesef gelişmiş ülkelerin gerisinde kalan Türkiye, aradaki mesafeyi kapatmak için adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek Elektro Mobilite Çalıştayı sürece yeni bir soluk kazandırma hedefinde.

Hafta sonu düzenlenecek ücretsiz açık hava etkinliğinde ziyaretçiler Tesla, BMW ve Renault gibi markaların elektrikli araçlarının yanı sıra e-scooter ve elektrikli araçların şarjında kullanılacak güneş enerjisi sistemlerini de yakından inceleme fırsatı bulacak.

Program afişi.

Organizasyona katılım ücretsiz

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yer alan mühendislik binasının ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyon tamamen ücretsiz ve dileyen herkesin katılabileceği bir formatta planlandı.

  • Etkinliğin ilk günü olan 15 Kasım’da elektro mobilite ve bağlantılı konularda Türkiye’de çalışan profesyonelleri ve paydaşların bir araya geleceği çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda alt çalışma konularının saptanması, önceliklendirilmesi, usul ve yöntemlerinin oluşturulması konusunda adımlar atılacak.

Tesla’yı incelemek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Çalıştayın ertesi günü olan 16 Kasım’da ise bu kez elektro mobilite meraklılarını açık havada adeta bir ‘elektro mobilite festivali’ bekleyecek.

Mühendislik Fakültesi yanında bulunan açık otoparkta sektörün en önemli markaları ziyaretçilere kendi ürünlerini sergileyecek. Festivale Eşarj (Sabancı Grup), ZES (Zorlu Grup), Voltrun, Smartsolar gibi firmaların yanı sıra Tesla, BMW, Renault gibi sektörün en gözde elektrikli araçları da katılacak.

Etkinlikte ayrıca elektrikli araç şarj istasyonu firmaları, e-scooter ve elektrikli araç paylaşım firmaları, enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerji, güneş paneli üretici ve uygulayıcıları çalışır vaziyette örnekleriyle yer alacak.

Ziyaretçilerin inceledikleri ürünlerle ilgili her türlü sorusunun da uzmanlarca yanıtlanacağı etkinlik sabah 9 ile akşam 6 saatleri arasında misafirlerini bekliyor. Çalıştay ve festival ile ilgili ayrıntılı bilgiye ‘https://www.avere.org.tr/festival’ adresinden ulaşmak mümkün.

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