Facebook'tan yeni skandal: Kullanıcılarını telefonların ön kamerasından izliyor

Sosyal medya platformu Facebook'un, İphone kamerasından kullanıcılarını izlediği ortaya çıktı.

Skandal, Josha Maddux adlı kullanıcının , Facebook İOS uygulamasının telefonunda dolaşırken arka planda kameraya açtıgını tespit etmesıyle duyuldu. Maddux telefonunda birdenbire aktif olan kamera ile ekrandaki hareketlerinin ve kamerasının izlendiğini Twitter'dan duyurdu.

Fotoğraf açıldığında kaydetmeye başlıyor

Uygulamada bir fotoğraf açıldığında veya ekranda aşağı kaydırıldığında kameranın gerçek zamanlı olarak kaydettiği görüntüler ekranın hemen sol tarafında küçük bir şerit olarak ortaya çıkıyor. Maddux, aynı hatayı iOS 13.2.2 kullanan beş iPhone’da bulduğunu; iOS 13.1.3 ve iOS 12 sürümünde ise benzer bir sorunla karşılaşmadığını söylüyor. Bununla birlikte söz konusu problemin yalnızca Facebook uygulamasına kameranıza erişim izni vermeniz durumunda ortaya çıktığı belirlendi.

OYNAT 00:00 Facebook telefon kamerasından kullanıcıları izliyor Sosyal medya platformu Facebook'un, İphone kamerasından kullanıcıların hareketlerini izlediği ortaya çıktı.

Skandal, Josha Maddux adlı kullanıcının , Facebook İOS uygulamasının telefonunda dolaşıken arka planda kameraya açtıgını tespit etmesıyle duyuldu. Maddux telefonunda birdenbire aktif olan kamera ile ekrandaki hareketlerinin izlendiğini Twitter'dan duyurdu.



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Kullanıcı gizliliğini hiçe sayan bu hatanın iOS yazılımından mı yoksa Facebook uygulamasından mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Her iki tarafta konuya ilişkin sessizliğini korurken, akıllara Facebook’un 2017 yılında yaşadığı ve 87 milyon kullanıcısının verilerini kaptırdığı Cambridge Analytica veri skandalı geliyor