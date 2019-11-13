Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya’nın başkenti Berlin'de kuruyor

Yerli ve milli elektrikli otomobil görücüye çıktı

İstanbul'da üretilen yerli ve milli araç Gen TM-480 de TEKNOFEST'te yerini aldı. Yazılımı ve motoru dahil tüm sistemleri yerli ve milli imkanlarla üretilen, prototip için sadece bataryası yurt dışından temin edilen binek aracı vatandaşlar meraklı gözlerle inceledi. Karbonfiber gövdeye sahip, saatte 180 kilometre hıza ulaşabilen, tam şarj ile 400 kilometre yol gidebilen otomobilde kablosuz bağlantı sistemlerinden park frenine, hız sabitleyicisinden dokunmatik sistemlere kadar birçok özellik yer alıyor.