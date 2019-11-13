Teknoloji Tesla Avrupadaki ilk fabrikasını Almanyanın başkenti Berlinde kuruyor
OTOMOBİL

Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını nerede açacak?

Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya’nın başkenti Berlin'de kuruyor

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın üst yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin ABD dışındaki ikinci fabrikasının Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Tesla logosu
Tesla logosu

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD dışındaki ikinci fabrikasını Almanya’nın başkenti Berlin’de kuruyor.

Alman Auto- Bild Group tarafından Berlin’de 43. “Altın Direksiyon” ödül törenine katılan Musk, “Gigafactory 4” olarak tanımladığı fabrikanın Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını söyledi.

Türk tasarımcının Tesla pikap konsepti büyük ilgi gördü
TEKNOLOJİ
Türk tasarımcının Tesla pikap konsepti büyük ilgi gördü

Musk, daha sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Giga Berlin” olarak anılacak fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılacağını ve üretilecek ilk otomobilin “Model Y” olacağını belirtti.

Tesla araç fiyatlandırma stratejisini yeniden değiştirdi
EKONOMİ
Tesla araç fiyatlandırma stratejisini yeniden değiştirdi

Tesla’nın ABD’de iki Gigafactory tesisi bulunurken, ABD dışındaki ilk fabrikasını geçen yıl Çin'de kurmaya karar vermişti. Berlin’deki fabrika için Tesla’ya finansal teşvik verildiği belirtilirken, fabrikanın 2021’de üretime başlaması bekleniyor. Söz konusu tesisin 10 bin kişiyi istihdam edeceği de hesaplanıyor.

Öte yandan, Tesla’nın Model 3’ü elektrikli otomobil orta ölçekli kategorisinde 2019 Altın Direksiyon Ödülü'ne layık görüldü. Şirketin Model 3 modelinin fiyatları Almanya'da 44 bin avrodan başlıyor.

Musk'un çığır açması beklenen projesi yeraltı tüneli açıldı
OYNAT 01:59
Musk'un çığır açması beklenen projesi yeraltı tüneli açıldı
Teknoloji şirketi Tesla'nın İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, yüksek hızla ulaşımda çığır açması beklenen yeraltı tünelinin açılışını yaptı.


Lübnanda Diriliş rüzgarı

Lübnan'da 'Diriliş' rüzgarı

Protestocuların doldurduğu alan Diriliş Ertuğrul müziğiyle inledi.
Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan tutuklandı

Tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına verilmişti.
Saat 21.00de başlayacak

Saat 21.00'de başlayacak

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
Körfez'de yumuşama dönemi

Körfez'de yumuşama dönemi

Gerilimi azaltabilecek adımlar atılmaya başlandı.
2020'de <br>44 gün izin fırsatı

2020'de
44 gün izin fırsatı

Çalışanlar için tatil takvimi planı yayınlandı.
'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

​92 yaşındaki Yomralı Mustafa Amca bir asra yaklaşan ömrünü anlattı.

Tam bir çocuk <br>hakkı ihlali

Tam bir çocuk
hakkı ihlali

​Dünya çocukları popüler edebiyat kuşatması altında.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
4 kişi öldürülmüş halde bulundu

4 kişi öldürülmüş halde bulundu

​İzmir'deki dehşette bir kişi gözaltına alındı.

Kiracıdan<br>kiralık daire!

Kiracıdan
kiralık daire!

Günlük 750 TL'yi duyan ilan vermeye başladı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
İlim ve irfan kalesi

İlim ve irfan kalesi

Mehmet Zahit Kotku, vefatının 39'uncu yılında dualarla anılıyor.
1 Aralık'tan<br>itibaren zorunlu

1 Aralık'tan
itibaren zorunlu

Kurala uymayan sürücülere 625 TL ceza kesilecek.
Suriye'de ele geçirdik

Suriye'de ele geçirdik

​Bakan Soylu, DEAŞ'ın önemli bir adamının yakalandığını açıkladı.
Eylemleri alevlendirecek sözler

Eylemleri alevlendirecek sözler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan 'beğenmiyorsanız gidin' mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.