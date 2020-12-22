Elektrikte yeni dönem: Telefon veya internetle abonelik

Bütün elektrik dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren bir yönetmelik ile 4 usul ve esastan oluşan kalite mevzuatı paketi EPDK kurul kararıyla kabul edilirken, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kamuoyu görüşüne açıldı.
BORÇLU 65 YAŞ ÜSTÜNE 4 TAKSİT YAPILABİLECEK
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, görüşe açılan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ni kurul olarak karara bağlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: “Burada çok önemli yenilikler getiriyoruz. Örneğin, 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip, malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak.”
ÇOK KESİNTİ YAPANA CEZA VERİLECEK
Geçen hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği’ne ilişkin detayları da aktaran Yılmaz, elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını ve kesintilerin asgari düzeye indirileceğini bildirdi.
Yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek hem teşvik edici hem de caydırıcı düzenleme yaptıklarını kaydeden Yılmaz, kalite faktörü bileşenleriyle bu bileşenlerin ödül ve ceza puanlama mekanizmasının, kullanıcı memnuniyetinin iyileştirilmesi yönünde elektrik dağıtım şirketleri için daha fazla teşvik edici olmasını beklediklerini vurguladı. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verileceğini bildiren Yılmaz, “Ayrıca, bir inşaatın bitimiyle elektrik altyapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projelerin hazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanında yapılacak. Bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek” ifadelerini kullandı.
ELEKTRONİK EŞYA ZARARINA TAZMİNAT
- Yılmaz, yeni dönemde tüketicilere sunulan elektriğin kaliteli ve kesintisiz olmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında kullanıcının cihazına hasar gelmesi halinde, kullanıcının 30 gün içinde şirkete başvurması gerekiyor. Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek.” EPDK’nin açıklamasına göre, kullanıcıların herhangi bir nedenle elektrik dağıtım şirketine çağrı merkezi üzerinden ulaşma süreci iyileştirilecek. Çağrı merkezine ulaşan kullanıcıların sorunlarının gerekli özenle incelenerek çözüme kavuşturulması sağlanacak. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri gerçekleştirilen çağrı merkezi hizmetleri için tüketici memnuniyeti anketi yapmak zorunda olacak. Anket sonuçları olumsuz çıkan söz konusu şirketlerin gelirlerinden kesintiye gidilecek.