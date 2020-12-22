Elektrikte yeni dönem: Telefon veya internetle abonelik

Bütün elektrik dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren bir yönetmelik ile 4 usul ve esastan oluşan kalite mevzuatı paketi EPDK kurul kararıyla kabul edilirken, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kamuoyu görüşüne açıldı.

BORÇLU 65 YAŞ ÜSTÜNE 4 TAKSİT YAPILABİLECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, görüşe açılan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ni kurul olarak karara bağlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: “Burada çok önemli yenilikler getiriyoruz. Örneğin, 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip, malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak.”

Mustafa Yılmaz

ÇOK KESİNTİ YAPANA CEZA VERİLECEK

Geçen hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği’ne ilişkin detayları da aktaran Yılmaz, elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını ve kesintilerin asgari düzeye indirileceğini bildirdi.

Yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek hem teşvik edici hem de caydırıcı düzenleme yaptıklarını kaydeden Yılmaz, kalite faktörü bileşenleriyle bu bileşenlerin ödül ve ceza puanlama mekanizmasının, kullanıcı memnuniyetinin iyileştirilmesi yönünde elektrik dağıtım şirketleri için daha fazla teşvik edici olmasını beklediklerini vurguladı. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verileceğini bildiren Yılmaz, “Ayrıca, bir inşaatın bitimiyle elektrik altyapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projelerin hazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanında yapılacak. Bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek” ifadelerini kullandı.

REKLAM

ELEKTRONİK EŞYA ZARARINA TAZMİNAT