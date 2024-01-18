Evrende görülenin en eskisi: Açık bir büfe gibiydi

Cambridge Üniversitesi'nden Astrofizikçi Roberto Maiolino liderliğindeki bir ekip tarafından tespit edilen ışığın, kara deliğin ev sahibi galaksisinin, olay ufkuna doğru dönerken yaydığı alev olduğu açıklandı.





Büyük Patlama'dan sadece 400 milyon yıl sonra ortaya çıkan kara delik, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 1,6 milyon katı.





Bu, erken evrendeki süper kütleli kara delik oluşumunun doğrudan çöküş modelini doğrulayan bir keşif gibi görünüyor.





Maiolino, "Evrende bu kadar büyük bir kara deliği görmek için henüz çok erken, bu yüzden onların oluşabileceği diğer yolları düşünmeliyiz. Çok eski galaksiler gaz açısından son derece zengindi, bu yüzden kara delikler için bir açık büfe gibiydiler" dedi.





Söz konusu galaksi daha önce gördüğümüz galaksilerden biri





Adı GN-z11 ve birkaç yıl önce Hubble gözlemleriyle Evrende gördüğümüz en eski galaksi olduğu tespit edildi.





Işığı bize ulaşmak için 13,4 milyar yıl yol kat etti. (Büyük Patlama yaklaşık 13,8 milyar yıl önceydi).



