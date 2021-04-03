Teknoloji Facebookta 20 milyon Türk kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı
İNTERNET

Facebook'ta 20 milyon Türk kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı

ABD merkezli Business Insider isimli gazetede yer alan habere göre, 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verileri sızdırıldı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın da olduğu belirtildi.

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Facebookta 20 milyon Türk kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı
Arşiv

Facebook kullanıcısı 533 milyon kişinin telefon numaraları ile birlikte kişisel verileri bilgisayar korsanları tarafından çalındı.

20 milyon Türk kullanıcının da bilgileri sızdırıldı

533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın olduğu belirtildi.

İsim, konum, mail adresi...

Hacker forumunda bir kullanıcının 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı bildirildi. Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.

Business Insider'da yer alan habere göre 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor.

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