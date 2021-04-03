Facebook'ta veri sızıntısı skandalı: 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi

Facebook kullanıcısı 533 milyon kişinin telefon numaraları ile birlikte kişisel verileri bilgisayar korsanları tarafından çalındı.

20 milyonu Türk kullanıcılar

533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın olduğu belirtildi.

İsim, konum, mail adresi...

Hacker forumunda bir kullanıcının 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı bildirildi. Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.

Business Insider'da yer alan habere göre 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor.

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