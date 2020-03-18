Teknoloji Facebooktan çalışanlarına biner dolar
İNTERNET

Facebook'tan çalışanlarına biner dolar

Facebook, koronavirüs etkisine karşı çalışanlarına destek olmak için biner dolar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çalışanlara bin dolar destek
Çalışanlara bin dolar destek

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavururken Facebook çalışanlarına yeni bir yardım paketi açıkladı.

Kurum daha önce 40'tan fazla ülkede 30.000 civarı küçük işletmeye 100 milyon dolarlık reklamı ücretsiz yayınlama kararı almıştı.

Kurum, yeni paketinde ise tam zamanlı çalışanlarına maddi destek vermeye karar verdi.

Facebook'un bir diğer önlemi ise evden çalışmak oldu

Bütün çalışanlara fazladan biner dolar

Facebook da twitter gibi çalışanlarına evden çalışmaları talimatını vermişti. Bu yöntemin kurum içi motivasyonu arttıracağı da düşünülüyor.

Bu ek yardımların yanı sıra kurumun bir diğer müjdeli haberi de sahada çalışan maaşlarının iş yükü azalmasına rağmen tam zamanlı çalışıyor gibi maaş alacağı yönünde.

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