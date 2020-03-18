Facebook'tan çalışanlarına biner dolar

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavururken Facebook çalışanlarına yeni bir yardım paketi açıkladı.
Kurum daha önce 40'tan fazla ülkede 30.000 civarı küçük işletmeye 100 milyon dolarlık reklamı ücretsiz yayınlama kararı almıştı.
Kurum, yeni paketinde ise tam zamanlı çalışanlarına maddi destek vermeye karar verdi.
Bütün çalışanlara fazladan biner dolar
Facebook da twitter gibi çalışanlarına evden çalışmaları talimatını vermişti. Bu yöntemin kurum içi motivasyonu arttıracağı da düşünülüyor.
Bu ek yardımların yanı sıra kurumun bir diğer müjdeli haberi de sahada çalışan maaşlarının iş yükü azalmasına rağmen tam zamanlı çalışıyor gibi maaş alacağı yönünde.