Fal uygulamasından 20 milyon kişiye ücretsiz psikolojik destek

Corona virüs salgını hepimizin zor günler yaşamasına neden oluyor. Binnaz uygulaması bu zor günleri atlatmamıza yardımcı olmak amacıyla ücretsiz canlı psikolojik destek hizmetini yayına aldığını açıkladı.

Binnaz'ın yeni hizmetinde hem uzman psikologlar hem de doktorlar kullanıcılarla ücretsiz olarak sohbet ediyorlar. Psikologlar, bu dönemden ötürü insanların yaşadığı panik atak, kaygı problemleri gibi konularda danışmanlık veriyorlar. Sistemde kayıtlı olan doktorlar ise ''erken Covid-19 tanısı'' konusunda yardımcı olabilmek adına, ateşi çıkan, kendisini kötü hisseden kişilere danışmanlık veriyor. Girişimin kurucusu Sertaç Taşdelen de kullanıcılara moral vermek, sorularını yanıtlamak amacıyla canlı sohbete katılıyor.

Uygulama destek mesajı atıyor

Binnaz'ın ücretsiz canlı psikolojik destek hizmetinin yanı sıra toplumsal sosyal bilinci artırmak ve kişilere moral vermek için her gün push mesajlar gönderdiğini de hatırlatalım.

Webrazzi'nin haberine göre, Sertaç Taşdelen'in kurucu ortağı olduğu Faladdin uygulaması da her gün, global 20 milyon kullanıcısına Covid-19 konusunda bilinçlendirme amaçlı push mesajlar gönderiyor. Endeavor ile birlikte organize ettikleri Coronathon’da CEO Sertaç Taşdelen ve CTO Kaya Diker’in çalışmaları devam ediyor.