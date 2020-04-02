Teknoloji FBI İnternet Suçları Raporunu paylaştı Siber suçlar 5 yıldır yükselişte
3. SAYFA İNTERNET

FBI İnternet Suçları Raporunu paylaştı: Siber suçlar 5 yıldır yükselişte

Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2019 yılı İnternet Suçları Raporu‘nu paylaştı. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in duyurduğu rapora göre FBI, geçen yılın tamamında 3,5 milyar dolar kayba yol açan 467 binden fazla siber suç şikayeti aldı. Bu rakamlarla 2019, en yüksek şikayet sayısının ve şimdiye kadarki en büyük dolar kaybının yaşandığı yıl oldu. 2015’te yıllık kayıp 1,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FBI 2019 yılı İnternet Suçları Raporunu paylaştı. Rrapora göre ‘kurumsal e-postaların gizliliğini ihlal etme‘ (BEC- Business Email Compromise) toplam parasal kaybın yarısından fazlasını oluşturuyor.

Bu suç, işletmelere neredeyse 1,8 milyar dolara mal olarak listedeki en yüksek maliyetli sahtekarlık türü olmaya devam ediyor. Üstelik bu sahtekarlıklar sürekli dönüşüm geçiriyor.

Bakan Varank müjdeyi açıkladı: Ankara'yı merkez üs yapacağız
TEKNOLOJİ
Bakan Varank müjdeyi açıkladı: Ankara'yı merkez üs yapacağız

CEO'lardan personel e-postalarına geçiş var

2013’te dolandırıcılar genellikle bir CEO’nun ve CFO’nun e-posta hesabını hackleyip kendilerine yasa dışı para transferi yapıyorlardı. Yıllar içinde stratejiler gelişerek kişisel veya personel e-postalarının gizliliğinin ihlalini ve avukatların e-posta hesaplarının takibini de içermeye başladı.

FBI'dan dikkat çeken rapor: Siber suçlardan kaybedilen 305 milyon dolar kurtarıldı
FOTOĞRAF 11
Title
FBI 2019 yılı İnternet Suçları Raporunu paylaştı. Rrapora göre ‘kurumsal e-postaların gizliliğini ihlal etme‘ (BEC- Business Email Compromise) toplam parasal kaybın yarısından fazlasını oluşturuyor.
Title
Bu suç, işletmelere neredeyse 1,8 milyar dolara mal olarak listedeki en yüksek maliyetli sahtekarlık türü olmaya devam ediyor. Üstelik bu sahtekarlıklar sürekli dönüşüm geçiriyor.
Title
2013’te dolandırıcılar genellikle bir CEO’nun ve CFO’nun e-posta hesabını hackleyip kendilerine yasa dışı para transferi yapıyorlardı. Yıllar içinde stratejiler gelişerek kişisel veya personel e-postalarının gizliliğinin ihlalini ve avukatların e-posta hesaplarının takibini de içermeye başladı.
Title
Geçen yıl, bordro saptırma popüler bir BEC şekli haline geldi. Dolandırıcılar, İnsan Kaynakları ve bordro departmanlarını hedefleyerek mevcut ödeme dönemindeki doğrudan mevduat bilgilerini güncellemek isteyen çalışanlar gibi davranıyor. Güncellenen bilgiler genellikle parayı bir ön ödemeli kart hesabına yönlendiriyor.
Title
Siber güvenlik kuruluşu ESET’in mercek altına aldığı ve paylaştığı rapora göre yaşlıların dolandırılması da gittikçe büyüyen bir sorun olarak dikkat çekiyor.
Title
Tam olarak 68 bin 13 kişiyi hedef alan bu sahtekarlık türü en yüksek kurban sayısına sahip. Yirmili yaşların altında ise 10 bin 724 kurban var. Yaş aralığının belirtilmesi isteğe bağlı olduğundan kurban sayısı sorunun gerçek boyutunu yansıtmıyor olabilir.
Title
Yaşça büyük kişilerin genellikle hedef alındığı konular, romantik ilişkiler, teknolojik destek, memur taklidi ve loto dolandırıcılığı. Bu sahtekarlıkların kurbanları 835 milyar dolardan yüksek bir tutar kaybetti. Romantizm ve özgüven dolandırıcılığı tek başına yarım milyar dolar kayba yol açtı.
Title
Sahtekarlar, yazılım lisansı veya banka hesabıyla ilgili aslında var olmayan bir sorunu çözme bahanesi altında kurbanlarıyla iletişime geçerek onları dolandırmaya çalışıyor. Teknik destek dolandırıcılığı, büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor.
Title
Bununla birlikte yakın zamanda sahtekarlar tanınmış seyahat şirketlerinin, finansal kurumların veya sanal para birimi döviz bürolarının temsilcilerini taklit etmeye başladı. Teknik destek dolandırıcılığı, 2019’da çoğu 60 yaş üzeri olan kurbanlar üzerinden yaklaşık 54 milyon dolar kayba yol açtı. Bu, önceki yıla kıyasla yüzde 40 oranında artış demek.
Title
Bu yöndeki kayıplar yaklaşık 9 milyar dolara ulaşarak 2018’de meydana gelen kaybın neredeyse üç katına çıktı. 2018’de 1.500 olarak raporlanan fidye yazılımı kurban sayısı da 2 bine ulaştı. Kimlik avı geçen yıl da en yaygın sorun olup 114 bin 72 kurbana yol açarken, ödememe ve teslim etmeme sahtekarlıkları 61 bin 832 kurbanla ikinci sırada yer aldı.
Title
FBI’ın Varlık Kurtarma Ekibi (Recovery Asset Team), sahtekarlıklarda kaybedilen paradan 305 milyon doların kurtarıldığını paylaştı.
FBI'dan dikkat çeken rapor: Siber suçlardan kaybedilen 305 milyon dolar kurtarıldı
Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2019 yılı İnternet Suçları Raporu'nu paylaştı. Siber güvenlik kuruluşu ESET'in duyurduğu rapora göre FBI, geçen yılın tamamında 3,5 milyar dolar kayba yol açan 467 binden fazla siber suç şikayeti aldı. Bu rakamlarla 2019, en yüksek şikayet sayısının ve şimdiye kadarki en büyük dolar kaybının yaşandığı yıl oldu. 2015'te yıllık kayıp 1,1 milyar dolar seviyesindeydi. FBI'ın Varlık Kurtarma Ekibi (Recovery Asset Team), sahtekarlıklarda kaybedilen paradan 305 milyon doların kurtarıldığını da paylaştı.


  • Bordro saptırma
  • Geçen yıl, bordro saptırma popüler bir BEC şekli haline geldi. Dolandırıcılar, İnsan Kaynakları ve bordro departmanlarını hedefleyerek mevcut ödeme dönemindeki doğrudan mevduat bilgilerini güncellemek isteyen çalışanlar gibi davranıyor. Güncellenen bilgiler genellikle parayı bir ön ödemeli kart hesabına yönlendiriyor.

Rapora göre yaşlıların dolandırılması da gittikçe büyüyen bir sorun olarak dikkat çekiyor.

Dolandırılan yaşlı sayısı yüksek

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in mercek altına aldığı ve paylaştığı rapora göre yaşlıların dolandırılması da gittikçe büyüyen bir sorun olarak dikkat çekiyor. Tam olarak 68 bin 13 kişiyi hedef alan bu sahtekarlık türü en yüksek kurban sayısına sahip. Yirmili yaşların altında ise 10 bin 724 kurban var. Yaş aralığının belirtilmesi isteğe bağlı olduğundan kurban sayısı sorunun gerçek boyutunu yansıtmıyor olabilir.

Start-up’lara destek geliyor
TEKNOLOJİ
Start-up’lara destek geliyor

Hangi konularla dolandırılıyorlar?

Yaşça büyük kişilerin genellikle hedef alındığı konular, romantik ilişkiler, teknolojik destek, memur taklidi ve loto dolandırıcılığı. Bu sahtekarlıkların kurbanları 835 milyar dolardan yüksek bir tutar kaybetti. Romantizm ve özgüven dolandırıcılığı tek başına yarım milyar dolar kayba yol açtı.

Teknik destek dolandırıcılığı yüzde 40 artış gösterdi

Sahtekarlar, yazılım lisansı veya banka hesabıyla ilgili aslında var olmayan bir sorunu çözme bahanesi altında kurbanlarıyla iletişime geçerek onları dolandırmaya çalışıyor. Teknik destek dolandırıcılığı, büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor.

60 yaş üzeri mağdurlarda artış var

Bununla birlikte yakın zamanda sahtekarlar tanınmış seyahat şirketlerinin, finansal kurumların veya sanal para birimi döviz bürolarının temsilcilerini taklit etmeye başladı. Teknik destek dolandırıcılığı, 2019’da çoğu 60 yaş üzeri olan kurbanlar üzerinden yaklaşık 54 milyon dolar kayba yol açtı. Bu, önceki yıla kıyasla yüzde 40 oranında artış demek.

Fidye yazılımlarından oluşan kayıp üç kat yükseldi

Bu yöndeki kayıplar yaklaşık 9 milyar dolara ulaşarak 2018’de meydana gelen kaybın neredeyse üç katına çıktı. 2018’de 1.500 olarak raporlanan fidye yazılımı kurban sayısı da 2 bine ulaştı. Kimlik avı geçen yıl da en yaygın sorun olup 114 bin 72 kurbana yol açarken, ödememe ve teslim etmeme sahtekarlıkları 61 bin 832 kurbanla ikinci sırada yer aldı.

BAT Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başladı
TEKNOLOJİ
BAT Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başladı
Abone Ol Google News
Tıp dünyası yasta

Tıp dünyası yasta

​Ünlü Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Kan sıvısı ile koronavirüs engellenebilir

Kan sıvısı ile koronavirüs engellenebilir

​Koronavirüs salgını için profesörden çarpıcı test açıklaması.
Skandal parti

Skandal parti

​Polis tek tek dizip, ceza kesti.
İşte şimdi oldu

İşte şimdi oldu

​Yardım parası kuyruğunda yığılma yok, sosyal mesafe var.
Evde çok konuşmayın

Evde çok konuşmayın

​Malezya'da kadınlara ilginç karantina uyarısı.
Uçakla doldu

Uçakla doldu

​Kapanan Atatürk Havalimanı'nda yer neredeyse kalmadı.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Aşı ve ilaç müjdesi

Aşı ve ilaç müjdesi

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank güzel haberi duyurdu.
Dolandırıcıya kaptırmayın!

Dolandırıcıya kaptırmayın!

​Yardım yapacaklara çok kritik IBAN uyarısı.
'Sorun çıkaranı vurun'

'Sorun çıkaranı vurun'

Duterte'den sert koronavirüs önlemi
Uçak<br>fiyatını geçti!

Uçak
fiyatını geçti!

Otobüste bilet fiyatları 3 katına kadar çıktı.
Benzine<br>yeni indirim

Benzine
yeni indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
'Gençlere kullanın'

'Gençlere kullanın'

​90 yaşındaki koronavirüs hastası solunum tedavisini reddetti.
Bravo meslek liseliler

Bravo meslek liseliler

Gençlerden korona hastalarına 'nefes aldıracak' cihaz.
Dünyayı korkutan ağır bilanço

Dünyayı korkutan ağır bilanço

Hayatını kaybeden kişi sayısı 47 bin 256'ya yükseldi.
Testlerde<br>yeni dönem

Testlerde
yeni dönem

Salgını farkında olmadan atlatanlar belli olacak.
Hiçbir vakada <br>görülmemişti

Hiçbir vakada
görülmemişti

Virüse yakalanmıştı, ürküten detay ortaya çıktı.
Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu: Vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar
Gündem

Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu: Vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar

Engelli maaşı ve 65 yaş üstü maaşı alanlara nisan ayı için ek biner lira ödeneceğini açıklamasının ardından konuyu yanlış anlaya birçok vatandaş muhtarlıklara akın etti. Açıkgöz, birçok vatandaşın yardım konusunu yanlış anlayarak muhtarlıklara akın ettiğini ifade ederek, "Yüzlerce vatandaşımız bugün muhtarlığımıza gelerek ’verilecek olan yardım için isim yazdırmak istiyoruz’ dediler. Ancak vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar. Herkesin verilecek bu ek biner liralık yardımdan faydalanabileceğini düşünmüşler. Biz de buraya gelen vatandaşlarımıza durumu anlattık" dedi.
TBMM Başkanı Şentop'tan 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadele mektubu
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadele mektubu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadelede tek vücut olma yönünde mektup gönderdi.
Büyükçekmece'de tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz
Gündem

Büyükçekmece'de tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken İstanbul Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekmişti. Görüntüleri izleyen polis aralarında villa sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişilere ise 2 ay ev hapsi verilmişti. O eğlenceyi düzenleyen Mustafa Süslü konuştu. Süslü, “Yaptığımız şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmekti. Herkesten özür diliyorum” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.