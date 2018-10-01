Teknoloji Felçli hastaları ayağa kaldıracak
BİLİM

Felçli hastaları ayağa kaldıracak kablosuz teknoloji geliştirildi!

Felçli hastaları ayağa kaldıracak

Bilim insanları felçli hastaları ayağa kaldıracak bir cihaz geliştirdi. Beyin sinyallerini taklit edebilen cihaz sayesinde felçli hastalar, tutunarak da olsa artık yürümeyi başarıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Bilim insanlarının geliştirdiği yeni teknoloji felçli hastalara umut olacak nitelikte. Bildiğiniz gibi belden aşağısı felç olan insanlar sinirlerde oluşan iletim yoksunluğundan kaynaklı bacaklarını hissedemiyor ve yürüme yeteneklerini kaybediyor. Geliştirilen elektronik implant sayesinde ise bu sorun ortadan kaldırılıyor.

Geliştirilen söz konusu elektronik implant belden aşağıya iletilemeyen sinyalleri kablosuz teknolojiyi kullanarak iletiyor. Cihaz beyinden gelen sinyalleri omurgaya bağlanan sinirlere iletiyor ve aradaki kopukluğu ortadan kaldırıyor. Gücünü ise karın boşluğuna yerleştirilen bir bataryadan alıyor.

İnsanlar üzerinde denenen ve büyük bir başarıya imza atılan cihaz sayesinde belden aşağısı felçli olan insanlar, tutunarak yürüye biliyor veya birinin yardımı ile yeniden yürüme yetisini geri kazanabiliyor.

Başlangıçta ağrıları dindirmek için geliştirilen cihazın beyin sinyallerine alternatif olabileceği anlaşılınca bilim insanları bu teknolojiyi felçli hastalar için geliştirmeye başladı ve başarıyı da yakaladı.

Sürecin devamında şimdilik satışa sunulmayan cihazın yakın zamanda kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Felçli hastalara umut olacak teknoloji birçok insanı yeniden ayağa kaldıracak.

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