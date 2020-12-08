Fiat Egea Aralık fiyat listesi yayınlandı

Fiat, Aralık 2020 için tüm modellerinde fiyat listelerini güncelledi. Rakamlar, tahmin edebileceğiniz üzere bir önceki aya göre değişiklik gösteriyor.

Fiat Egea'nın sedan, hatchback ve stationwagon olarak farklı çeşitleri var. Elbette bunlara bağlı olarak fiyatlar değişiklik gösteriyor. Ayrıca ek olarak donanımpaketi konusunda da seçenekler hayli fazla. Fiyatlar 129.900 TL'den başlayıp opsiyonlara bağlı olarak 231.900 TL'yekadar çıkabiliyor.

Sıfır Fiat Egea Aralık ayı güncel fiyat listesi

Yeni yıla girmeden sıfır Fiat Egea satın almak isteyenler için son fiyatlandırmalar şu şekilde: