Fiat Egea Aralık fiyat listesi yayınlandı

Fiat, Aralık 2020 için tüm modellerinde fiyat listelerini güncelledi. Rakamlar, tahmin edebileceğiniz üzere bir önceki aya göre değişiklik gösteriyor.

Fiat Egea'nın sedan, hatchback ve stationwagon olarak farklı çeşitleri var. Elbette bunlara bağlı olarak fiyatlar değişiklik gösteriyor. Ayrıca ek olarak donanımpaketi konusunda da seçenekler hayli fazla. Fiyatlar 129.900 TL'den başlayıp opsiyonlara bağlı olarak 231.900 TL'yekadar çıkabiliyor.

Yeni yıla girmeden sıfır Fiat Egea satın almak isteyenler için son fiyatlandırmalar şu şekilde:

Easy 1.4 Fire 95 HP: 129.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 165.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL

Urban Plus 1.4 M.Jet 95 HP: 140.800 TL

Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 173.900 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 211.900 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 223.900 TL

Sedan Mirror 1.4 Fire 90 HP: 144.900 TL

Sedan Mirror 1.3 M.Jet 95 HP: 184.900 TL

Sedan Mirror 1.6 M.Jet 120 HP: 221.900 TL

Sedan Mirror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 227.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 225.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 231.900 TL