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Teknoloji Fiat Egea Aralık fiyat listesi yayınlandı
OTOMOBİL

Fiat Egea Aralık fiyat listesi yayınlandı

Pandemi etkisiyle toplu taşıma yerine özel otomobilleriyle seyahat etmek isteyen kişiler hem sıfır hem de ikinci el araçlara yöneliyor. Bu doğrultuda sıfır otomobillerin fiyatları her ay değişiklik gösterebiliyor. Son olarak Fiat Egea'nın Aralık 2020'yi kapsayan fiyat listesi yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fiat Egea
Fiat Egea

Fiat, Aralık 2020 için tüm modellerinde fiyat listelerini güncelledi. Rakamlar, tahmin edebileceğiniz üzere bir önceki aya göre değişiklik gösteriyor.

Fiat Egea'nın sedan, hatchback ve stationwagon olarak farklı çeşitleri var. Elbette bunlara bağlı olarak fiyatlar değişiklik gösteriyor. Ayrıca ek olarak donanımpaketi konusunda da seçenekler hayli fazla. Fiyatlar 129.900 TL'den başlayıp opsiyonlara bağlı olarak 231.900 TL'yekadar çıkabiliyor.

Sıfır Fiat Egea Aralık ayı güncel fiyat listesi

Yeni yıla girmeden sıfır Fiat Egea satın almak isteyenler için son fiyatlandırmalar şu şekilde:

    Easy 1.4 Fire 95 HP: 129.900 TL
    Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 165.900 TL
    Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL
    Urban Plus 1.4 M.Jet 95 HP: 140.800 TL
    Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 173.900 TL
    Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 211.900 TL
    Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 223.900 TL
    Sedan Mirror 1.4 Fire 90 HP: 144.900 TL
    Sedan Mirror 1.3 M.Jet 95 HP: 184.900 TL
    Sedan Mirror 1.6 M.Jet 120 HP: 221.900 TL
    Sedan Mirror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 227.900 TL
    Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 225.900 TL
    Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 231.900 TL

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