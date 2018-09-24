Teknoloji Firefox kullanıcılarına kötü haber
İNTERNET

Mozilla Firefox kullanıcılarına kötü haber! Bilgisayarınız çökebilir

Firefox kullanıcılarına kötü haber

Firefox’ta tespit edilen bir DoS hatasının Windows, MacOS ve Linux işletim sistemli bilgisayarların donmasına daha sonra çökmesine neden olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Firefox bu kadar ciddi bir hata ile ilk kez karşı karşıya kaldı.
Firefox bu kadar ciddi bir hata ile ilk kez karşı karşıya kaldı.

Sabri Haddouche isimli yazılım mühendisi ve güvenlik araştırmacısının tespit ettiği hata, Firefox kullanıcılarını korkuttu. DoS hatası olarak kabul edilen sorun Windows, Mac ve Linux işletim sistemli bilgisayarları hedef alıyor.

Yazılım mühendisinin Twitter üzerinden duyurduğu hata, dünyaca ünlü teknoloji portalı ZDNet tarafından da doğrulandı.

Hatanın nedeni olaraksa yazılım mühendisi Sabri Haddouche’a göre Firefox, çok uzun adı olan bir dosya (bu dosyalara blob deniyor) üreten komuta sahip. Komut dosyası bu uzun isimli dosya üretilince Windows'un ya da tarayıcının çökmesine neden oluyor.

DoS hatası sonucu baştan başlayan bir bilgisayar.

Kullanıcıların hatayı raporlaması üzerine Firefox’un yakın zamanda bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Bu süre içerisinde yüklü olan Firefox internet tarayıcının kullanılmaması veya silinmesi tavsiye ediliyor.

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