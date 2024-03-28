Galaksimizdeki kara deliğin yeni görüntüsü yayınlandı

Space.com internet sitesinin haberine göre, EHT, kara deliğin net fotoğraflarını yayınladı. Bilim insanlarının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu'nun merkezinde yer alıyor.





Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti. Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor.





İlk kara delik görseli 2019'da yayınlanmıştı





Kara deliğin ilk görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.