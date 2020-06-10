Gaziantep'te TEKNOFEST 2020 heyecanı

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile GSO iş birliğiyle video konferans yöntemiyle "TRC1 Bölgesinde Yeni Bir Gelişme Ekseni olarak Savunma Sanayi" konulu panel düzenlendi.

Bayraktar, konuşmasında Gaziantep'in kendileri için önemli olduğunu belirtti.

TEKNOFEST'in kente birçok faydasının olacağına dikkati çeken Bayraktar, "TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Biz 15 sene önce atılmış adımın sonuçlarını gençlerimizle buluşturuyoruz ve geleceğe yönelik hayal kurmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ Tren kazalarını önlemeyi amaçlayan proje Teknofest ön elemesini geçti

Kentte 5 deneyap teknoloji atölyesi 3 bilim merkezi açılacak

Bayraktar, TEKNOFEST dolayısıyla kentte 5 deneyap teknoloji atölyesi ile 3 bilim merkezinin açılacağını ifade ederek, deneyap teknoloji atölyelerinde yılda ortalama bin öğrencinin özel eğitim alacağı bilgisini verdi.

TEKNOFEST kapsamında proje takımlarının çalışmalarına devam ettiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: