’Geleceğin bilim adamları’ndan proje atağı

TUBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Toplam 24 projede 9 öğretmen ve 50 öğrencimiz görev aldı.

4006 – TUBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan 11 alandaki 24 proje, katılımcıların ilgi odağı oldu. Fizik alanında tasarlanan “Musfer Sutrik” adlı projenin hayata geçmesiyle, evlerdeki su girişi ile elektrik üretimi yapılabildiği, Teknoloji alanında hazırlanan ‘Ucuz Maliyetli Güneş Paneli Proje’ ile büyük tasarruf sağlanabileceği anlatıldı.

“Musfer Sutrik” projesini hazırlayan öğrencilerden Sefer Yıldırım, yüksek basınçlı su ile döndürülen dinamo ile elde edilen elektriğin evde kullanabildiğini anlattı.

Proje danışman öğretmeni İlker Teke, hazırlanan projenin öğrencilerin isimleriyle anıldığını ifade etti. Teke “ Belediyenin su dağıtım vanalarının önüne bu sistem yerleştirilip, suyun debisinden faydalanılarak, sokak lambaları veya apartman koridorlarındaki ışıklardan tasarruf edilebilir” dedi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Tahsin Zeybel, kullanılmış CD lerden güneş enerjisi paneli yaparak, çok ekonomik olan bir elektrik üretim projesi hazırladıklarını ifade etti.

Proje hazırlıklarına katılamayan öğrenci Azra Şahin, hazırladığı proje ile gelecek yıl için iddialı olduğunu söyledi.

Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kemal Gündüz şöyle konuştu: