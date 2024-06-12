Genç mühendisler TEKNOFEST Kuantum Hackathon yarışmasında buluşuyor

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil ) ile mezunların katılımına açık olan yarışmada birinci 150.000 TL, ikinci 120.000 TL, üçüncü ise 100.000 TL ödül alacak. Bu geniş katılımcı profili, kuantum hesaplama teknolojilerinin pratik uygulamalarını tanıtmak ve farkındalık yaratmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.