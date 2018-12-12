Google 2018 arama sonuçları açıklandı

Google, bu yılın en çok aranan kelimelerini yayınladı. Türkiye’de en çok aranan kelimeler arasında dolar, bedelli askerlik, dünya kupası ve yeşil uzaylı gibi ilginç kelimeler yer alıyor.

E-devlet tarafından yapılan soyağacı sorgulama uygulaması ülkemizde büyük ilgiyle karşılandığı için en çok aranan kelimelerden biri de soy ağacı e-devlet olarak listeye girdi.

GOOGLE'DA 2018'İN EN ÇOK ARANAN KELİMELERİ!

- Dolar

Dolar - Soy ağacı e-devlet

- Dünya Kupası

- E-müfredat

- Seçim sonuçları

- Bedelli askerlik

- Yeşil uzaylı

Türkiye’de televizyon kanallarında yayınlanan diziler arasında en çok Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Zamanlar Çukurova, Erkenci Kuş, Jet Sosyete ve Avlu yer aldı.

GOOGLE'DA 2018'İN EN ÇOK ARANAN KİŞİLERİ!

- Mina Başaran

Mina Başaran - Arda Öziri

- Ali Koç

- Münir Özkul

- Cenk Tosun

- Timuçin Esen

- Muhterem Nur

En çok aranan kişiler arasında bu yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul, İngiltere’ye transfer olan futbolcu Cenk Tosun ve Müslüm filminde rol alan Timuçin Esen gibi isimler bulunuyor.