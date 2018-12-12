Teknoloji Google 2018 arama sonuçları açıklandı
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Google'da 2018'in en çok arananları açıklandı! İşte en çok aranan kişiler ve kelimeler

Google 2018 arama sonuçları açıklandı

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 2018 yılının en çok aranan kelimelerini yayınladı. Google’ın yayınladığı listede Türkiye ve Dünya genelinde aranan kelimeler arasında ilginç sonuçlar var.

Yeni Şafak
Google
Google

Google, bu yılın en çok aranan kelimelerini yayınladı. Türkiye’de en çok aranan kelimeler arasında dolar, bedelli askerlik, dünya kupası ve yeşil uzaylı gibi ilginç kelimeler yer alıyor.

E-devlet tarafından yapılan soyağacı sorgulama uygulaması ülkemizde büyük ilgiyle karşılandığı için en çok aranan kelimelerden biri de soy ağacı e-devlet olarak listeye girdi.

GOOGLE'DA 2018'İN EN ÇOK ARANAN KELİMELERİ!

  • - Dolar
  • - Soy ağacı e-devlet
  • - Dünya Kupası
  • - E-müfredat
  • - Seçim sonuçları
  • - Bedelli askerlik
  • - Yeşil uzaylı

Türkiye’de televizyon kanallarında yayınlanan diziler arasında en çok Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Zamanlar Çukurova, Erkenci Kuş, Jet Sosyete ve Avlu yer aldı.

GOOGLE'DA 2018'İN EN ÇOK ARANAN KİŞİLERİ!

  • - Mina Başaran
  • - Arda Öziri
  • - Ali Koç
  • - Münir Özkul
  • - Cenk Tosun
  • - Timuçin Esen
  • - Muhterem Nur

En çok aranan kişiler arasında bu yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul, İngiltere’ye transfer olan futbolcu Cenk Tosun ve Müslüm filminde rol alan Timuçin Esen gibi isimler bulunuyor.

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