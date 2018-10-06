Google CEO'su Pentagon'u ziyaret etti

Google, birkaç ay önce Pentagon ile yaptığı anlaşmayı durdurmuştu. Şirket çalışanlarının teknolojiyi savaş ve silah için geliştirmeyi reddetmesiyle başlayan protestoların sonucunda yaşanan gelişmeler Google’da büyük bir sorun haline gelmişti. Ancak Pentagon, yapay zekalı silah teknolojileri için 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Pentagon’un bu teknolojileri nasıl ve kiminle geliştireceği açıklanmamıştı.

Google ile anlaşması sonlandıktan sonra farklı silah üreticileriyle görüşen Pentagon yetkililerinin teknoloji sektörüne bu alanı kabul ettirmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Bu gelişmelerden sonra dün The Washington Post’ta yer alan bir habere göre, Google CEO’su Sundar Pichai’nin askeri liderlerle gizli bir görüşme yaptığı belirtildi. Google tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşmenin amacının Pentagon’un yapay zeka projesi ‘Project Maven’ olduğu yönünde söylentiler bulunuyor.

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Project Maven nedir?

Temel olarak Project Maven, insansız askeri araçların drone çekimlerinden elde edilen verilerden yararlanarak dahi, zeki ve işlevsel kararları kendi başına almasına dayanıyor. Makine öğrenme teknolojisine dayanan sistem, uzun vadede kendi başına askeri kararlar verip yaşam alanlarını ya da potansiyel düşman kamplarını yok etme görevini üstlenmesi için oluşturulmuş olabilir.