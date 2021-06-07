Teknoloji Google Haritalar güvenli rotaları önermeye başlıyor
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Google Haritalar güvenli rotaları önermeye başlıyor

Google, dünyanın en fazla kullanılan yön bulma uygulamalarından biri olan Haritalar hizmeti için 'güvenli rota' özelliğini test ediyor. Böylece sürücülerin sert frenle kaza yaptığı bölgeler baz alınarak alternatif rotalar oluşturulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google Haritalar güvenli rotaları önermeye başlıyor
Google Haritalar

Google, bu yılın başlarında Haritalar hizmeti için varsayılan olarak iki nokta arasında en hızlı rotayı vermek yerine daha çevre dostu rotaları önermeye başlamıştı.

Şimdi ise trafikkazalarının önüne geçebilmek için sürücülerin sert fren yaptığı riskli bölgelerde farklı yollarla rota oluşturmaya başlıyor. Yani aslına bakılırsa Google sürücülere artık daha güvenli yollar önermeye başlıyor.

Hem Android hem de iOS'taki mobil uygulamalar için hayata geçirilecek olan sistem, güvenli ya da güvensiz yolları tespit etmek amacıyla sertfrenyapılan bölgeleri baz alıyor. Tabii bunun için de mobil cihazlarda yer alan çeşitli sensörlerden (ivmeölçer ve jiroskop) elde edilen veriler kullanılıyor.

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