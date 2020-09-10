Google Haritalar salgın yoğunluğunu gösterecek

Google, pandemi başladıktan sonra birçok uygulamasında salgına karşı çalışmalar eklemişti şimdi haritalarda da bu çalışmalar yapılabilecek.
İlk önce harita uygulamasına evlere servis yapan restoranları ekleyen Google'ın şimdiki hedefi ise koronavirüs yoğunluğu olan bölgeleri paylaşmak.
Çalışma ilk önce ABD'de başlayacak
- Google Haritalar ile entegre edilecek yoğunluk haritasının ilk önce Google'ın da ana merkezinin bulunduğu ABD'de başlaması öngörülüyor. Burada oluşacak geri dönüşlere göre ise bütün Dünyada kullanıma geçilmesi ihtimali mevcut.
Google, koronavirüs haritasını oluştururken verilerini Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan anlık olarak alacak ve kullanıcısına aktaracak.