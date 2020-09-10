Google Haritalar salgın yoğunluğunu gösterecek Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması ile yaptığının bir benzerini de Google gerçekleştirecek. Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Maps yeni bir güncelleme ile salgının yoğun olduğu bölgeleri haritalarda paylaşacak. Bu şekilde bölgelerdeki yoğunluk Google Haritalar ile de takip edilebilecek.

Haber Merkezi 10 Eylül 2020, 09:13 Son Güncelleme: 10 Eylül 2020, 09:21 Yeni Şafak