Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Google Haritalar salgın yoğunluğunu gösterecek
İNTERNET MOBİL

Google Haritalar salgın yoğunluğunu gösterecek

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması ile yaptığının bir benzerini de Google gerçekleştirecek. Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Maps yeni bir güncelleme ile salgının yoğun olduğu bölgeleri haritalarda paylaşacak. Bu şekilde bölgelerdeki yoğunluk Google Haritalar ile de takip edilebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Google, pandemi başladıktan sonra birçok uygulamasında salgına karşı çalışmalar eklemişti şimdi haritalarda da bu çalışmalar yapılabilecek.

İlk önce harita uygulamasına evlere servis yapan restoranları ekleyen Google'ın şimdiki hedefi ise koronavirüs yoğunluğu olan bölgeleri paylaşmak.

AA
İlk önce ABD'de paylaşılacak.

Google'dan flaş koronavirüs kararı: Konum verilerini açıklayacak
TEKNOLOJİ
Google'dan flaş koronavirüs kararı: Konum verilerini açıklayacak

Çalışma ilk önce ABD'de başlayacak

  • Google Haritalar ile entegre edilecek yoğunluk haritasının ilk önce Google'ın da ana merkezinin bulunduğu ABD'de başlaması öngörülüyor. Burada oluşacak geri dönüşlere göre ise bütün Dünyada kullanıma geçilmesi ihtimali mevcut.

Google, koronavirüs haritasını oluştururken verilerini Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan anlık olarak alacak ve kullanıcısına aktaracak.

Google: Bu yasa uygulanamaz
TEKNOLOJİ
Google: Bu yasa uygulanamaz
Abone Ol Google News
CNN hayran kaldı

CNN hayran kaldı

Cağ kebabı ve su böreğini öve öve bitiremediler.
Metro istasyonları kapanıyor

Metro istasyonları kapanıyor

​Ataköy Şirinevler ve Atatürk Havalimanı'nda artık durmayacak.
F-16ların kullandığı TEBER güdüm kitli füze ilk kez SİHAdan atıldı

Karadeniz için heyecanlandıran doğal gaz iddiası.

​Türkiye ile Libya görüşmelere başladı..

​Bakan Koca koronavirüs tablosundaki ağırlaşan bilançoya dikkat çekti.

Korsan zirve

Korsan zirve

MED7 ile Brüksel öncesi korsan zirve düzenliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.