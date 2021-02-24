Teknoloji Google Haritalar ücretsiz ve alternatif güzergahları görmezden geliyor
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Google Haritalar ücretsiz ve alternatif güzergahları görmezden geliyor

Milyonlarca kullanıcının tercihi olan Google Haritalar, yanlış yönlendirmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Birçok kişi, Ücretli Geçiş filtresinin doğru çalışmadığından ve bazı güzergah alternatiflerini doğru vermeyişinden şikayet ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google Haritalar
Google Haritalar

Kullanıcılar, gelişen haritalandırma ve GPS sistemleriyle birlikte son yıllardaGoogle Haritalar ya da Yandex Haritalar gibi navigasyon uygulamalarını aktif olarak tercih ediyorlar. Fakat bu yön bulma uygulamaları zaman zaman çeşitli hatalardan dolayı kullanıcıları yanıltabiliyor. Hatta sürücülerin yalnızca uzun ve ücretli yollara yöneltildiği durumlar da söz konusu.

Ücretli Geçiş ya da Otoyol filtrelemesi beklendiği gibi çalışmıyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yapmak isteyen Google Haritalar kullanıcıları, varacakları noktaya en uygun güzergahı belirlemede yanlış yönlendirmelerle karşılaşıyorlar. Uygulamanın rota oluşturma kısmına gelip herhangi bir konum belirtildiğinde ücretli yollar ilk sırada listeleniyor. Her ne kadar alt kısımda 'Ücretli Geçiş' ya da 'Otoyol' filtresi yer alsa da bu sistem tam anlamıyla çalışmıyor. Google Haritalar'da yıllardır var olan bu özellik, uygulama güncellense de birtakım problemler çıkarmaya devam ediyor.

Google Haritalar'da Ücretli Rota ya da Otoyol sekmesi beklendiği gibi çalışmıyor ve alternatif güzergahları görmezden geliyor.

Kullanıcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün listelenmemesinden şikayetçi

Genel bir değerlendirmeyle aslında oluşturulan haritada en kısa yol ya da en kısa süre gibi filtreler yer alsa da alternatif olabilecek diğer güzergahlar listelenmiyor. Çoğu kullanıcı burada öneri olarak Avrasya Tüneli ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü seçeneklerinin çıktığını ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün listelenmediğini belirtiyor.

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