Google Pixel 5'in özellikleri neler kaç paradan satışa çıkıyor?

Pandemi döneminde lansman süreci geciken Google Pixel 5 online yapılan duyuru etkinliği ile birlikte ortaya çıktı.

Bir önceki Pixel serisi telefonlarla kullanıcılarından pozitif dönüşler alan Google yeni telefonu Pixel 5'i kullanıcıların beğenisine sunarken 6,0 inçlik ekranı ve 1080.2340 piksellik ile dikkat çekiyor.

Pixel 5'in Snapdragon 765G özelliğe sahip olması bir soru işareti yaratmış olsa da Google Pixel 5, 8 GB RAM ile güçlendirilmiş durumda. Telefon aynı zamanda 4.080 mAh'lik bir pili de beraberinde getiriyor ve ters şarjın yanı sıra 18 W hızlı şarjı da destekliyor.

Pixel 5A

Google Pixel 5'in kamera özellikleri neler?

Kameranın dikkat çeken özelliği ise arkada yer alan 12,2 MP'lik ve 16 MP'lik kameralar. Telefonun ön kamerasıysa 8 MP'lik bir görüntü kalitesine sahip. Telefonun kamera özellikleri çok iyi değilken fiyatlandırma da buna göre yapıldı.

Google kameraya yaptığı yatırımın bir tık fazlasını yazılıma yaparken telefonda bulunan Super Res Zoom teknolojisi, yapay zeka kullanarak görüntülerde detay kaybı olmadan yakınlaştırma sağlıyor. Portre Moduna eklenen Night Sight ve ek özellik olarak gelen Portrait Light da telefonun kamera geliştirmeleri arasında bulunuyor.

Yazılımı ile dikkat çekiyor.

Google Pixel 5 yeni tasarım ile geldi

Telefondaki tasarımsal farklılıklar ise dikkat çekiyor. Google Pixel 5, telefonun sol üst köşesinde bir ön kamera taşırken telefon bu kameradan başka hiçbir detay barındırmıyor.

Google Pixel 5'in tasarımı

Google logosu telefonun arka kısmında yer alırken üst tarafta ise parmak izi okuyucu bulunuyor.

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Google Pixel 5 teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Ekran: 6,0 inç, 90 Hz tazeleme oran

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 12,2 MP + 16 MP

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 4.080 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Boyutlar: 144,7 mm x 70,4 mm x 8,0 mm

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Ağırlık: 151 gram

Google Pixel 5'in fiyatı ne olacak?

Google Pixel 5'in Türkiye fiyatı henüz belli olmazken telefonun ABD satış fiyatı 699 dolar olarak belirlendi.