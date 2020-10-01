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Teknoloji Google Pixelden müjdeli haber Kullanıcıların beklediği Motion Sense geri dönüyor
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Google Pixel’den müjdeli haber: Kullanıcıların beklediği Motion Sense geri dönüyor

Google'ın bir önceki Pixel 4'te kullandığı yerleşik radar özelliği Pixel 5 ile iptal edilmişti. Sensörler üzerinden oluşturulan düzen yerini delikli kameralara terk ediyor. Bir yandan da Google'ın Apple Face ID'ye yanıt olarak oluşturduğu Motion Sense ortadan kalkmıştı. Google Soli Radar ile Motion Sense'in geri döneceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google Pixel Motion Sense özelliği geri dönüyor.
Google Pixel Motion Sense özelliği geri dönüyor.

Pixel 5 ile Motion Sense ve Soli Radar'ın kalkması kullanıcıları mutsuz etmişti. Bu gelişme üzerine Google harekete geçti.

Google Donanım'ın yetkilisi Rick Osterloh, Soli radarının ve hareketlerinin geri döneceğinin müjdesini verdi.

Özelliklerin kaldırılmasının arkasında ise Pixel 5'i daha uygun fiyattan satma isteği olduğu öğrenildi.

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Motion Sense

Motion Sense ne işe yarıyor?

  • Motion Sense özelliği sayesinde kullanıcılar çalan şarkıyı değiştirme, alarmı veya çağrıyı susturma gibi işlemleri Pixel 4’lerine dokunmadan yapabilecek. Buna ek olarak; ekran kapalıyken parmak ekranın üstünde hareket ettirildiğinde bildirimleri ve saat üstünde görmek mümkün olacak.

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