Google Pixel’den müjdeli haber: Kullanıcıların beklediği Motion Sense geri dönüyor

Pixel 5 ile Motion Sense ve Soli Radar'ın kalkması kullanıcıları mutsuz etmişti. Bu gelişme üzerine Google harekete geçti.
Google Donanım'ın yetkilisi Rick Osterloh, Soli radarının ve hareketlerinin geri döneceğinin müjdesini verdi.
Özelliklerin kaldırılmasının arkasında ise Pixel 5'i daha uygun fiyattan satma isteği olduğu öğrenildi.
Motion Sense ne işe yarıyor?
- Motion Sense özelliği sayesinde kullanıcılar çalan şarkıyı değiştirme, alarmı veya çağrıyı susturma gibi işlemleri Pixel 4’lerine dokunmadan yapabilecek. Buna ek olarak; ekran kapalıyken parmak ekranın üstünde hareket ettirildiğinde bildirimleri ve saat üstünde görmek mümkün olacak.