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Teknoloji Google sesleri yabancı dile çevirecek
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İNTERNET

Google sesleri yabancı dile çevirecek

Google, kullanıcıların sesini farklı dillere çevirmeyi sağlayacak "Translatotron" isimli platform üzerinde çalıştığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Google'ın geliştirdiği Translatotron platformunun ne zaman hizmete sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Google'ın geliştirdiği Translatotron platformunun ne zaman hizmete sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Google, kullanıcıların sesini farklı dillere çevirmeyi sağlayacak "Translatotron" isimli platform üzerinde çalıştığını açıkladı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka desteğiyle çalışacak Translatotron isimli çeviri hizmeti, kullanıcıların seslerini farklı dillere çevirecek ve sesten sese çeviri yapan ilk çeviri uygulaması olacak.

Kullanıcının ses karakteristiğini koruyarak, aynı ses tonuyla farklı dillere çeviriyi mümkün kılacak servis, şirketin dünyada yaygın olarak kullanılan çeviri platformu Google Translate'i farklı bir boyuta taşıyacak.

Farklı dilleri konuşan insanların iletişim kurmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Translatotron'un çeviri kalitesi belli ölçme yöntemleriyle ölçüldü.

Sonuçlara göre Translatotron, sesten sese birçok dilde nitelikli ve hızlı çeviri yapabiliyor.

Translatotron platformunun ne zaman hizmete sunulacağına dair bir bilgi paylaşmazken, çalışmanın konuşmadan konuşmaya çeviri sistemleri üzerine gelecekteki araştırmalar için başlangıç noktası olması bekleniyor.

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