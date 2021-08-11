Teknoloji Google zararlı uygulamaları temizlemeye devam ediyor
İNTERNET

Google zararlı uygulamaları temizlemeye devam ediyor

Google, Play'deki düzenlemelerine devam ederek zararlı uygulamaları ortadan kaldırıyor. Böylece toplam uygulama sayısı önemli oranda azalsa da güven artıyor. Yani zararlı uygulamaların sayısı azalıyor ve platform çok daha güvenli bir hale geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google zararlı uygulamaları temizlemeye devam ediyor
Google Play

Android uygulama mağazası Google Play'de zaman zaman geniş temizlik operasyonu yapılıyor. Böylece kullanıcıların güvenliğini tehdit eden uygulamalar silinmeye devam ediyor. Ücretsiz ve masum görünen birçok farklı uygulama aslında reklamları kapatma bahanesiyle kullanıcıları verilerini ele geçiriyor.

Yılın ilk çeyreğinde 115 bin uygulama silindi.

Google, uygulamalar arasında belirli zaman aralıklarıyla tarama gerçekleştirip temizlik yapıyor. Bu noktada özellikle kullanıcı verilerini ele geçirmeye çalışan ve yanlış yönlendirme yapan uygulamalar engelleme listesinin en başında yer alıyor.

Android uygulamaların sayısı azalırken güvenlik önemli oranda artıyor.
Android uygulamaların sayısı azalırken güvenlik önemli oranda artıyor.

Temizlik sonrasında Google Play'deki uygulama sayısı 2.8 milyon adede gerilemiş durumda. Bu rakam geçtiğimiz yıl Eylül'de 3 milyon adet civarındaydı. Yani aslında yapılan temizlik 200 bin adet uygulamanın kaldırılmış olduğunu gösteriyor. Hatta tarihsel olarak biraz daha geri gidildiğinde 2018'deki uygulama sayısının ise 3.6 milyon adet civarında olduğu görülebiliyor.

Google Play'deki zararlı uygulama temizliği devam ediyor
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Google Play'deki zararlı uygulama temizliği devam ediyor

Google Play'de uygulama isimlerine yeni düzenlemeler geliyor
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Google Play'de uygulama isimlerine yeni düzenlemeler geliyor

Android uygulamaları için yeni güvenlik önlemleri geliyor
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Android uygulamaları için yeni güvenlik önlemleri geliyor
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