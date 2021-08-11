Google zararlı uygulamaları temizlemeye devam ediyor

Android uygulama mağazası Google Play'de zaman zaman geniş temizlik operasyonu yapılıyor. Böylece kullanıcıların güvenliğini tehdit eden uygulamalar silinmeye devam ediyor. Ücretsiz ve masum görünen birçok farklı uygulama aslında reklamları kapatma bahanesiyle kullanıcıları verilerini ele geçiriyor.

Yılın ilk çeyreğinde 115 bin uygulama silindi.

Google, uygulamalar arasında belirli zaman aralıklarıyla tarama gerçekleştirip temizlik yapıyor. Bu noktada özellikle kullanıcı verilerini ele geçirmeye çalışan ve yanlış yönlendirme yapan uygulamalar engelleme listesinin en başında yer alıyor.

Android uygulamaların sayısı azalırken güvenlik önemli oranda artıyor.

Temizlik sonrasında Google Play'deki uygulama sayısı 2.8 milyon adede gerilemiş durumda. Bu rakam geçtiğimiz yıl Eylül'de 3 milyon adet civarındaydı. Yani aslında yapılan temizlik 200 bin adet uygulamanın kaldırılmış olduğunu gösteriyor. Hatta tarihsel olarak biraz daha geri gidildiğinde 2018'deki uygulama sayısının ise 3.6 milyon adet civarında olduğu görülebiliyor.

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