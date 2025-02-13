Google'ın eski CEO'su yapay zeka konusunda uyardı: 'Terör saldırılarında kullanılabilir'

Schmidt, konuyla ilgili BBC'ye değerlendirmelerde bulundu. Yapay zeka teknolojilerinin terörist gruplar ya da "haydut devletler" tarafından "masum insanlara zarar vermek" amacıyla kullanılabileceğini vurgulayan Schmidt, Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi ülkelerin bu teknolojileri "biyolojik silah üretmek için" kullanabileceğini ileri sürdü.

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt.

İkiz kulelere gönderme yaptı

Schmidt, 11 Eylül 2001'i hatırlatarak, benzer bir olayın yaşanma riskinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Yapay zeka teknolojilerinin gelecekte büyük ölçüde özel şirketler tarafından geliştirileceğini belirten Schmidt, bu teknolojilerin kötü amaçlar için kullanılmasının önüne geçilebilmesi adına, özel şirketlerin hükümetler tarafından denetlenmesi çağrısı yaptı. "Hükümetlerin ne yaptığımızı anlamaları ve gözlerini üzerimizden ayırmamaları gerçekten önemli." ifadesini kullanan Schmidt, denetlemelerin ve düzenlemelerin aşırıya kaçması halinde inovasyonun engellenebileceği konusunda da uyardı.

Aileleri de uyardı

Çocukların yapay zeka destekli akıllı telefon kullanımına da değinen Schmidt, konuyla ilgili yapılacak denetlemelerin önemine işaret etti. Schmidt, çocukların "çevrim içi dünyanın kötülüklerinden" korunması gerektiğini vurgulayarak, konuyla ilgili yürütülen kampanya ve girişimleri desteklediğini kaydetti.



