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Teknoloji Googleın haritalardan Filistini silmesi tepki topluyor
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Google'ın haritalardan Filistin'i silmesi tepki topluyor

Google ve Apple haritalarda Filistin'in yer almaması birçok kişinin tepkisine yol açtı. Haritalarda Filistin'i arattığınızda karşınıza yalnızca konsolosluklar veya İsrail toprakları çıkıyor. Sosyal medyada gündem olan konu için düzenlenen imza kampanyasında 702 bin kişi imza verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
'Filistin nerede?' yazan bu görsel ile imza kampanyası başlatılmıştı.
'Filistin nerede?' yazan bu görsel ile imza kampanyası başlatılmıştı.

Dünyanın en çok kullanılan harita uygulamalarının Filistin'e karşı takındığı tutum birçok kişinin tepkisini çekti. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir devlet olan Filistin'i, Google'ın veya Apple'ın haritalar servisinde aratmaya çalıştığınız zaman karşınıza hiçbir sonuç çıkmıyor.

  • Ülke gerçekte yokmuş gibi davranan bu uygulamalara dünyanın her yerinden birçok kişi de büyük tepki gösterdi.

Filistin haritada çıkmıyor.

Change.org'da düzenlenen 'Google: Filistin'i haritalarına ekle' kampanyasına şu ana kadar 702 bin kişi oy verirken Google daha önce yaptığı açıklamada bu konuda düzeltmeler yapacağını söylemişti.

Hedef bir milyon imza

Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Google'ın bu tutumunda devam ettiği, ülkeye gerçekte var olmayan bir yermiş gibi davrandığı ortaya çıktı.

Aramada sonuç çıkmıyor.

Kırım'a da aynısını yaptılar

Google'ın bu konulardaki tutumu ciddi eleştiri söz konusu. Aynısını Rus işgali altındaki Kırım için de yapan Google, eğer bölgeyi Rusya'dan ararsanız haritada Rus toprağı olarak gösteriyor ama aramanızı Rusya dışından yaparsanız bu sefer de işgal altındaki topraklar olarak gösteriyor.

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