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Teknoloji Googleın yeni internet kablosu Equiano
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Google'ın yeni internet kablosu: Equiano

Google, üçüncü özel su altı internet kabloları için çalışmalara başladı. Afrika ve Avrupa arasında çekilecek olan Equiano kablosunun güzergahı ve detayları.

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Google, üçüncü özel deniz altı internet kablosunun Avrupa ve Afrika arasında yer alacağını duyurdu. Kablonun bir ucu Portekiz'de bulunacak ve Fas'a bağlanması bekleniyor. Ayrıca Afrika kıyısı boyunca ilerleyecek, aradaki çeşitli ülkelere uğrayacak ve Güney Afrika'ya kadar uzanacak.

Equiano kablosunun Portekiz-Güney Afrika kısmının 2021 yılında hazır ve çalışıyor olması bekleniyor. Kablonun adı ise Nijerya doğumlu yazar ve kölelik karşıtı Olaudah Equiano'dan geliyor.

Google'ın söylediğine göre teknoloji altyapısına geçtiğimiz üç yıl içerisinde 47 milyar dolar yatırım yapıldı. Equiano, firmanın payı olan 14. kablo ve Google'ın üçüncü özel uluslararası kablo projesi. İlk kablo Curie, Nisan ayında tamamlandı ve Şile ile Los Angeles arasında yer alıyor. Diğer kablo Dunant ise Fransa ve ABD'yi bağlayacak ve önümüzdeki yıl çalışmaya başlaması bekleniyor. Bu tür kablolar bağlantılı kalmak için oldukça önemli ve gezegenin veri trafiğinin yaklaşık yüzde 99'unu taşıyor.

Alcatel Submarine Networks tarafından uygulaması yapılacak olan Equiano kablosu, Google'ın söylediğine göre diğerlerinden biraz daha farklı. Bir blog yazısında belirtilene göre "Equiano, geleneksel dalgaseviyesi-seviyesinde anahtarlama yerine fiber-eşleme seviyesinde seçimli anahtarlama sunacak ilk su altı kablosu olacak." Ayrıca Google, bu kablonun, bölgede hizmet vermesi için kurulan en son kablodan 20 kat daha fazla ağ kapasitesine sahip olacağını söylüyor

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