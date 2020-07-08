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Teknoloji Googleın Zooma alternatif çıkardığı Google Meet 100 milyon kullanıcıyı devirdi
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Google Meet, Zoom'a alternatif ücretsiz uygulama

Google'ın Zoom'a alternatif çıkardığı Google Meet 100 milyon kullanıcıyı devirdi

Koronavirüs salgını ile hayatımızda ciddi yer kaplamaya başlayan video-konferans uygulamaları bu yılın en çok indirilenleri oldu. Zoom'un yaptığı atak Google'ı da harekete geçirmişti. Google çıkardığı video-konferans uygulaması Meet ile şimdiden 100 milyon barajını aştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google Meet, Zoom'u yakalamayı amaçlıyor.
Google Meet, Zoom'u yakalamayı amaçlıyor.

Çin'den gelen bir virüsün birçok iş kolunu olumsuz anlamda etkilerken stratejisini evden çalışma üzerine kurgulayan modellere de büyük bir imkan sağladı.

  • Az bilinen bir uygulama olan Zoom'un pandemi sonrası yüz milyonlarca kişiye ulaşabilmesi teknoloji devlerinin de iştahını kabarttı. Google da bunlardan biri.

Google Meet ile Zoom'a ciddi bir alternatif haline geldi ve geçtiğimiz günlerde 100 milyon barajını da aştı.

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Uygulama 3 aydır ücretsiz

Zoom'dan farkı ücretsiz olması

Zoom uygulamasında kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri de uygulamanın kısıtlı olmayan kullanım için para talep etmesiydi. Google ise Meet'i ücretsiz dağıtmaya başlayarak bu alanda Zoom'un önüne geçti.

  • Google CEO'su Sundar Pichai Nisan ayında ücretsiz dağıtıma başladığı günlerden Google Meet'in günlük indirilme sayısının 3 milyonu bulduğunu belirtmişti. İvmesi giderek artan uygulama şu an ise 100 milyon'un üzerine çıkmış durumda.

ABD'de Zoom'un güvenlik açıkları tartışma konusu haline gelmişken bu en çok rakip video-konferans uygulamalarının işine yaradı.

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