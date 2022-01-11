Teknoloji Görme engelli çocuklara 5 özel sayı
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Görme engelli çocuklara 5. özel sayı

Bilge Çocuk dergisinin Braille alfabesiyle basılan beşinci sayısı çıktı. Dergi, www.bilgecocuk.com adresine girip form dolduran herkese ücretsiz de gönderilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Görme engelli çocuklara 5. özel sayı
Dergiyi temin etmek isteyenler www.bilgecocuk.com adresine başvurabilir.

Albayrak Medya çatısı altındaki Bilge Çocuk Dergisi, Braille alfabesiyle basılan 5’inci özel sayısını yayımladı. Türk Telekom’un katkılarıyla hazırlanan dergi, 4 Ocak Dünya Braille Günü kapsamında, görme engelli çocukların pek çok güzel ve faydalı içerikle tanışmasını sağlıyor. Dergi editörü Mustafa Baltacı, “Vücudumuzun ‘Minik Kahramanları’nı kapağına taşıyan dergimiz, çocukların ilgisini çekebilecek orijinal içerikleriyle ilham olmaya ve onlar için yeni kapılar açmaya devam ediyor.” dedi.

  • Baltacı, şunları söyledi: “Dergi, kabartmalı Braille alfabesiyle basıldı. Bu sayede görme engelli çocuklar, ilgilerini çeken konuları okuyabilecekler. Braille alfabesi, her yerde basılmayan bir özelliğe sahip. Matbaa tarafı da çok titiz çalışıldı.” Dergiyi temin etmek isteyenler www.bilgecocuk.com adresine başvurabilir.
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