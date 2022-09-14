Güney Kore gizlilik ihlalleri nedeniyle Google ve Meta'ya para cezası verdi

Güney Kore'nin Kişisel Bilgi ve Koruma Komisyonu, uygulamaların ciddi gizlilik ihlallerine neden olabileceği konusunda anlaştıkları bir toplantının ardından Google'a 69.2 milyar won (50 milyon $) ve Meta'ya 30.8 milyar won (22 milyon $) para cezası verdiğini söyledi.

Komisyonun bir basın açıklamasında, para cezalarının Güney Kore tarafından gizlilik yasası ihlalleri için şimdiye kadar uygulanan en büyük ceza olduğu belirtildi.

Komisyona göre, Facebook ve Instagram'ı işleten Google ve Meta, çevrimiçi kullanım kalıpları hakkında bilgi toplayıp analiz ettikleri ve topladıkları verileri bireysel olarak özelleştirilmiş reklamlar oluşturmak amacıyla kullandıkları için kullanıcıları açıkça bilgilendirmediler veya onaylarını almadılar.

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Komisyon, şirketlere "kolay ve net" bir onay süreci sağlamalarını emretti ve insanlara çevrimiçi yaptıkları şeyler hakkında bilgi paylaşıp paylaşmama konusunda daha fazla kontrol sağladı.

Google ve Meta para cezaları hakkında hemen yorum yapmadı. Şirketler, komisyon kararını resmi olarak aldıktan sonra 90 gün içinde açılması gereken idari davalar yoluyla para cezalarına itiraz edebilirler.