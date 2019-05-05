Haberleşme uydusu üretebilen 15 ülke arasına gireceğiz

Türkiye ilk kez tamamen milli imkanlarla 36 bin kilometre mesafede çalışacak bir haberleşme uydusunu geliştirdi.

Uşak Üniversitesi Tasarım ve Teknoloji Festivali'ne katılan Gümüş, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A hakkında bilgi verdi.

2014 yılı Aralık ayında, TÜBİTAK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ/TAI), ASELSAN ve CTech firmalarından oluşan konsorsiyum tarafından projelendirilen Türksat 6A haberleşme uydusunda çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Gümüş, daha önce Göktürk, Rasat, Bilsat gibi yakın yörüngede çalışan gözlem uydularını üreten Türkiye'nin ilk kez tamamen milli imkanlarla 36 bin kilometre mesafede çalışacak bir haberleşme uydusunu yaptığını vurguladı.

400'den fazla mühendis ve teknisyen üzerinde çalışıyor

Türksat 6A haberleşme uydusu projesinde 400'ün üzerinde Türk mühendis ve teknisyenin çalıştığını, projenin bugüne kadar başarıyla sürdüğünü anlatan Gümüş, proje sayesinde uydu ve uzay alanında Türkiye'nin ciddi bir insan kaynağı oluşturduğuna dikkati çekti.

Türkiye açısından pek çok alanda yeniliklere kapı açacak projenin maliyetinin 2014 rakamlarına göre 540 milyon lira olduğunu kaydeden Gümüş, "Ülkemiz için çok büyük kazanımlar elde ettik. Projede ısıl ve yapısal yeterlilik modelini tamamladık, mühendislik doğrulama dediğimiz son elektriksel doğrulama modelinin yapımına başladık. 2020 yılı içinde uzaya göndereceğimiz modelin inşasını ve testlerini tamamlayacağız, 2021 yılında da Türksat 6A'yı yörüngeye fırlatmaya çalışacağız." dedi.

İspanya'dan Tayland'a kadar kapsama alalına sahip olacak

Türksat 6A'nın bütünüyle milli imkanlarla üretildiğinin altını çizen Gümüş, yakıt dahil yaklaşık 4 bin 300 kilogramlık kütleye sahip olacak uydunun 42 derece doğu boylamındaki yörüngeye yerleştirileceğini, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde müşterilerine hizmet sunacağını belirtti.

REKLAM

15 ülke arasına gireceğiz

Türksat 6A'nın yörüngede 15 yıl kalmasının planlandığını belirten İbrahim Gümüş, şöyle konuştu: