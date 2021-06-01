Hakkarili genç radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladı

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde tek katlı toprak evde yaşayan evli ve bir çocuk babası Savaş Tatlı, geçen yıl yaptığı model uçakla Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye davet edildi.

Uçak mühendisliği hayali olduğunu ancak imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirebildiğini belirten Tatlı, atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda strafordan yolcu uçağı, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA tasarladı.

DHA

Tatlı, 5 aylık çalışma sonucu bu kez de zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' geliştirdi.

Alan taraması yaparak hareket halindeki cisim ve canlıları tespit eden radar ile tehlike anında devreye giren silah entegrasyonu sistemini uzaktan kumandayla harekete geçiren Tatlı, büyük ekran televizyon ve bilgisayar monitörlerinden kurduğu komuta merkezinden de çevresindeki hareketlilikleri takip edebiliyor.

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DHA

Geçen yıl F-35 savaş uçağı maketi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetlisi olarak TEKNOFEST'e katıldığını ve yaptığı ürünün ilgi gördüğünü belirten Savaş Tatlı, bu kez uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladığını belirterek, şunları söyledi: