Haluk Bayraktar 2009 yılındaki çarpıcı olayı ilk kez anlattı: Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu kaçaktı

Dünyaca ünlü TB2'nin eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Oramiral Ergin Saygun'un verdiği 'uçurun' talimatı ile yaptığı ilk uçuşunun kaçak olduğunu belirten Bayraktar, ''Keşan'da uçağı uçuracağız izin vermiyorlar. Ankara izin vermiyor. Babamın maşa kılıklı paşa dediği adamlar vardı. 1'inci Ordu Komutanı Ergin Paşa dedi ki, 'Siz uçurun' Keşan da ona bağlı. Babam da dedi ki, 'Ya komutanım! Biz uçururuz sorun yok da sizin gibi değerli insanlara zarar verirler.'' Ergin Paşa 'Uçurun' deyince 2009 haziranında uçağı uçurduk ve kaçaktı yani. Dünyaca meşhur Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuştu.'' ifadelerini kullandı.