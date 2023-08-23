Honor 90 işleri kolaylaştıracak

Çinli teknoloji firması Honor, piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi Honor 90 modelini Türkiye’de satışa sundu. Sektöre Huawei çatısı altında giren Honor, Kasım 2020 tarihi itibarıyla şirketle yolunu ayırarak serüvenine kendi başına devam ediyor. TÜV Rheinland sertifikalı göz koruma teknolojisini destekleyen Honor 90’da, 6,7 inç Dört Kavisli Yüzer Ekran bulunurken, yüksek Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Karartma frekansı olan 3840Hz ile desteklenen özellikle, düşük parlaklığa ayarlandığında kullanıcıların gözlerine verdiği yükü etkili bir şekilde en aza indiriyor. Ekran ayrıca yüzde 100 DCI-P3 renk gamını destekler ve 1,07 milyara kadar renk sunarak kullanıcılara çarpıcı renkler ve canlı netlikte görseller sunuyor. Dahası, HDR10+, Amazon Prime Video HDR ve Netflix HDR sertifikaları ile ekran, seçici sinefilleri bile memnun edecek üst düzey sinematik deneyimler sunuyor.

Fotoğraf ve video tutkunları özel düşünülmüş

Fotoğrafçılık ve videografi yeteneklerini daha da geliştiren Honor 90, büyük 1/1,4 inç Sensörlü 200MP Ana Kamera, 12MP Ultra Geniş ve Makro Kamera ve inanılmaz miktarda ayrıntı yakalayan ve şık bokeh efektlerini yeniden yaratan 2MP Derinlik Kamerası ile birlikte geliyor. Portre modunda çekimde devrim yaratan Honor 90, 2x yakınlaştırmayı destekleyecek şekilde yükseltilerek daha fazla odaklanan ve ana nesneyi her zamankinden daha fazla öne çıkaran portreler oluşturuyor. Video çekimi için yepyeni AI teknolojisi sunan Honor 90, AI Vlog Assistant ve AI destekli gürültü azaltma özelliğiyle hızlı video üretimi ve ortamdaki arka plan gürültülerinden arındırılmış temiz ses kayıtları yakalama olanağı sağlıyor.

Snapdragon ve Android ile daha güçlü

Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 Accelerated Edition 5G mobil platformunun potansiyelinden tam olarak yararlanan Honor 90, Android 13 tabanlı Honor MagicOS 7.1 tarafından destekleniyor. Daha da iyisi, ultra büyük 5000mAh batarya ve 66W Honor SuperCharge teknolojisi ile Honor 90'ın saatlerce açık kalmasını ve şarj azaldığında hızlı bir şekilde geri getirilebilmesini garanti ediyor.