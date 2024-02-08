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Teknoloji

Honor Magic6 Pro kamerası ile dikkat çekiyor

Honor'un Çin'de tanıttığı ve yakın zamanda Türkiye'de de satışa çıkarmayı planladığı Magic6 Pro, kullanılan Falcon kamera sistemiyle fotoğraf tutkunları için iyi bir alternatif olmayı hedefliyor.

Abdulkadir Önder
Abdulkadir Önder
18:40 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Honor Magic6 Pro Falcon kamera
Honor Magic6 Pro Falcon kamera

Çinli teknoloji üreticisi Honor yakında piyasaya sürmeyi planladığı Magic6 serisinde, fotoğraf tarafına yeni bir boyut kazandıracak Falcon kamera sistemini kullanacak. Marka geliştirdiği teknoloji ile önceki nesle kıyasla neredeyse yüzde 3 bin veri örneği artışı anlamına gelen ve 8 milyon görüntüden oluşan geniş eğitim veri setiyle Honor AI Motion Sensing 2.0, artık 10’dan fazla sahnede en iyi anları daha hızlı yakalayabiliyor. Honor, Falcon kamera sisteminin nasıl çalıştığını ise üç kez Dünya Şampiyonu ve iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Fransız Eskrimci Cécilia Berder yaptığı iş birliği ile çekilen fotoğrafları paylaşarak duyurdu. Yeni sistemin kullanıldığı Honor Magic6 Pro gerçekleşen çekimlerde hızlı hareketleri otomatik olarak yakaladığı ve tüm sahnelerin net bir şekilde kaydının alındığı fotoğraf karelerine yansıdı.

#Teknoloji
#Honor
#Honor Magic6 Pro
29 dakika önce
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