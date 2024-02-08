Honor Magic6 Pro kamerası ile dikkat çekiyor

Çinli teknoloji üreticisi Honor yakında piyasaya sürmeyi planladığı Magic6 serisinde, fotoğraf tarafına yeni bir boyut kazandıracak Falcon kamera sistemini kullanacak. Marka geliştirdiği teknoloji ile önceki nesle kıyasla neredeyse yüzde 3 bin veri örneği artışı anlamına gelen ve 8 milyon görüntüden oluşan geniş eğitim veri setiyle Honor AI Motion Sensing 2.0, artık 10’dan fazla sahnede en iyi anları daha hızlı yakalayabiliyor. Honor, Falcon kamera sisteminin nasıl çalıştığını ise üç kez Dünya Şampiyonu ve iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Fransız Eskrimci Cécilia Berder yaptığı iş birliği ile çekilen fotoğrafları paylaşarak duyurdu. Yeni sistemin kullanıldığı Honor Magic6 Pro gerçekleşen çekimlerde hızlı hareketleri otomatik olarak yakaladığı ve tüm sahnelerin net bir şekilde kaydının alındığı fotoğraf karelerine yansıdı.