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Teknoloji Huawei, EMUI 11 betayı kullanıma hazırlıyor
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Huawei, EMUI 11 betayı kullanıma hazırlıyor

ABD ile yaşadığı sorunları kendi içerisinde çıkardığı sistemlerle çözen Huawei şimdi de EMUI 11'i kullanıma hazırlıyor. Yapılacak testle birlikte doğrudan kullanıcıların kendisinden geri bildirim alınarak ihtiyaçlara en uygun arayüz sunulacak.

Haber Merkezi AA
EMUI 11
EMUI 11

Huawei geliştirdiği sistemlere bir yenisini daha eklerken EMUI 10 güncellenerek EMUI 11 geliştirildi.

  • Akıllı telefon ve tabletlerindeki EMUI 10 arayüzü ile kullanıcı deneyimini üst seviyelere çıkartan Huawei, EMUI 11 ile birlikte bu deneyimi daha da geliştirmek amacıyla EMUI 11 Beta kullanıcı testlerine başladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu test ile şirket, doğrudan kullanıcıların kendisinden geri bildirim alarak, ihtiyaçlarına en uygun arayüzü sunacak.

Yeni nesil tüm cihazlarında kullanılan EMUI 10 ile Dergi Stili UI düzeni, Morandi Renkler sistemi, Dark Mod, Altın Simgeler, Yeni Animasyonlar ve Geliştirilmiş gizlilik özellikleri gibi birçok yeni özelliği kullanıcıların hayatına sunan Huawei, EMUI 11 ile birlikte çıtayı daha da yükseltiyor.

Reuters
EMUI 11 test çalışmaları duyuruldu.

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Projeye katıl seçeneği çıkıyor

EMUI 11, "Her Zaman Açık Ekran (AOD)" seçenekleriyle kullanıcıların ekranlarını kişisel bir yetenekle özelleştirmelerine olanak tanıyor.

  • "Multi-Screen Collaboration" gibi Huawei'nin dağıtık teknolojisiyle desteklenen tüm senaryo özellikleri, EMUI'nin temel özellikleri haline geldi. Bu teknoloji, cihazların sanallaştırılmasını ve yazılım yeteneklerini birbirleriyle paylaşmasını sağlıyor.

EMUI 11 Beta test programına katılmak isteyen kullanıcıların, "Huawei Friendly User Test" uygulamasına girip, beta test için kayıt yaptırmaları gerekiyor. Uygulama, "https://consumer.huawei.com/tr/support/fut/" adresinden indirilip telefona kurulabiliyor.

Huawei ID ile giriş yapılan uygulama içerisinde “Kişisel” bölümünden “Projeye katıl” bölümüne giriş yapılarak buradan ilgili proje seçiliyor. Bir süre sonra beta test programına kayıt olan kullanıcılar, telefonlarına gelen HOTA yükseltme bildirimini otomatik olarak alacaklar. Telefon güncellendikten sonra EMUI 11 beta versiyonu yüklenmiş olacak.

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