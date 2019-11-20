Dünyanın açık tasarıma sahip ilk aktif gürültü engelleyici kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds 3, Türkiye'de satışa sunuldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, yunuslardan ilham alınarak geliştirilen "Dolphin Bionic Akustik Tasarımı" ve doğal açık oturuşu ile Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık, dinleyicilerin isterse saatlerce kulaklarında rahat bir şekilde kullanmasını sağlayan konforlu ve sağlam bir kullanım sağlıyor.

Şık tasarımlı Huawei FreeBuds 3, parlak siyah ve parlak beyaz kaplamalarla tamamlanan minimal ancak modern bir tasarım sunuyor.

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Gürültü engellemeye akılcı yaklaşım

Dünyanın ilk çift modlu BT / BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 teknolojisi, Huawei eş zamanlı çift kanal iletim teknolojisi ve kendi sınıfının lideri 356 MHz ses işlemcisi ile donatılmış olan Huawei FreeBuds 3, güvenilir ve hızlı Bluetooth bağlantısının yanı sıra, doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor. Oyunlar daha eğlenceli ve videolar daha sürükleyici hâle geliyor. Hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması, ve aerodinamik mikrofon kanalı, Huawei FreeBuds 3'ün karşı tarafın daha net duymasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor.

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Huawei FreeBuds 3, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen dünyanın ilk Open-fit TWS kulak içi kulaklığı. Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak, gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanarak aktif gürültü azaltma etkisi elde ediliyor. ANC işlevini açmak/kapatmak için sol kulaklığa hafifçe vurularak kalabalık metroda veya gürültülü bir restoranda bile kristal netliğinde müziğin keyfi çıkartılabiliyor. Ayrıca, Huawei AI Life uygulaması üzerinden kişiye özel ayarlanabilir aktif gürültü engelleme fonksiyonu da rakiplerinden ayrışan bir özellik olarak ön plana çıkıyor.

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Stüdyo kalitesinde ses

Huawei FreeBuds 3'teki yüksek hassasiyetli 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine zekice yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile birlikte her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde dikkatlice ayarlandı.

Tüm gün dayanan pil süresi

FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar ile şarj edilebiliyor. Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan Huawei FreeBuds 3, tek bir şarjla 4 saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor. USB Type-C girişi üzerinden 1 saatin altında bir sürede tamamen şarj edilebiliyor.

Huawei'nin kendi geliştirdiği çift kanallı senkronize iletim modu kullanan kulaklığın gecikme süresi 190ms ultra düşük seviyede kalıyor ve FreeBuds 3'ü, sürükleyici bir oyun deneyimi için anında akustik geri bildirim isteyen oyuncular için mükemmel bir kablosuz kulaklık haline getiriyor.

FreeBuds 3, siyah ve beyaz renk seçenekleri, bin 99 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunuluyor.