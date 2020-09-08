Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Huawei kendi işletim sistemi HarmonyOsu duyurdu
MOBİL ÜRÜN HABERLERİ

Huawei kendi işletim sistemi HarmonyOs'u duyurdu

Android ile yaşadığı sorunlardan sonra kendi işletim sistemini geliştirmeye karar veren Huawei bu alanda sona yaklaştı. HarmonyOs adlı işletim sistemini duyuran Huawei yakında kendi işletim sistemini kullandığı telefonları piyasaya sürecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HarmonyOs yakında kullanılabilecek.
HarmonyOs yakında kullanılabilecek.

ABD ile Çin arasında yaşanan teknoloji savaşlarından sonra bilindiği üzere Huawei'nin Android işletim sistemi ile ilişkisi sonlanmıştı.

  • Google Play'i kullanamadığı için Huawei Mobil Servisleri hizmete sokan firmanın bir sonraki adımı ise kendi işletim sistemini düzenlemek oldu.

Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate Xs, 8 Nisan’da satışa sunulacak
TEKNOLOJİ
Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate Xs, 8 Nisan’da satışa sunulacak


HarmonyOs'u tanıttılar.

HarmonyOs ile çıkacak telefonlar yolda

Bu yıl yaşanan pandemi sonrası işletim sisteminin çıkış tarihi de uzatıldı.

HarmonyOs'un hazırlanmasının 2021'i bulacağını söyleyen Huawei CEO'su eğer bütün sorunlar çözülürse kendi işletim sistemleri ile piyasaya sunacakları telefonları yakında duyuracaklarını ifade etti.

Huawei Türkiye'den geliştiricilere 50 milyon TL destek primi: Türkiye Ar-Ge merkezi üssü olacak
TEKNOLOJİ
Huawei Türkiye'den geliştiricilere 50 milyon TL destek primi: Türkiye Ar-Ge merkezi üssü olacak
Abone Ol Google News
BM uyardı

BM uyardı

​Filistin konusunda rapor yayınladı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Marmara Gölü'nde su seviyesi yüzde 1,5'a kadar düştü.
İftiraya karşı hukuk

İftiraya karşı hukuk

​Diyanet, Altaylı'nın yazısı hakkında açıklama yaptı.
MEB harekete geçti

MEB harekete geçti

​Erol Mütercimler'in imam hatipleri hedef almıştı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor.
Yüz yüze eğitimde <br>detaylar belli oldu

Yüz yüze eğitimde
detaylar belli oldu

Devamsızlıkla ilgili sorular da cevap buldu.

Yaşı 15 suç kaydı 64

Yaşı 15 suç kaydı 64

​Girmediği yer kalmadı: İş yerleri, evler, arabalar...
Van'da ortaya çıkarıldı

Van'da ortaya çıkarıldı

​Takılarıyla gömülmüş soylu bir Urartu kadınına ait mezar bulundu.

Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

ÇOMÜ'de geliştirildi: 8 dakikada sonuç veriyor.

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

​AFAD 4.6 olarak duyurdu çevre illerden de hissedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.