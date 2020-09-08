Huawei kendi işletim sistemi HarmonyOs'u duyurdu

ABD ile Çin arasında yaşanan teknoloji savaşlarından sonra bilindiği üzere Huawei'nin Android işletim sistemi ile ilişkisi sonlanmıştı.
- Google Play'i kullanamadığı için Huawei Mobil Servisleri hizmete sokan firmanın bir sonraki adımı ise kendi işletim sistemini düzenlemek oldu.
HarmonyOs ile çıkacak telefonlar yolda
Bu yıl yaşanan pandemi sonrası işletim sisteminin çıkış tarihi de uzatıldı.
HarmonyOs'un hazırlanmasının 2021'i bulacağını söyleyen Huawei CEO'su eğer bütün sorunlar çözülürse kendi işletim sistemleri ile piyasaya sunacakları telefonları yakında duyuracaklarını ifade etti.